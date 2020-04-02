Rosatom'dan büyük adım! 3D ile suni solunum cihazlarına oksijen maskesi!

Rosatom'un yakıt şirketi TVEL'in alt birimi olan 'Rusatom – Katkı Teknolojileri (RusAT) şirketi tarafından suni solunum cihazlarının en önemli bileşenlerinden olan venturi oksijen maskesinin 3D baskı yöntemiyle yapılacak prototiplerini üretti. Valflere duyulan ihtiyaç COVID-19 salgını nedeniyle artarken, RusAT'ın üretim tesislerinde ek işlem gerektirmeyen 'biyouyumlu polimer' sayesinde haftada yaklaşık 300 valf üretilebilecek.

Venturi valfleri, düşük debili oksijen sağlamak için aerosol maskeleri ile birlikte kullanılıyorlar. Valfler kısa zamanlı kullanım için üretiliyor ve birkaç saatte bir değiştirilmeleri gerekiyor.

ÖNEMLİ BİR ÇÖZÜM

3D baskı yöntemi ise pandemi sebebiyle oldukça artan valf eksiğini giderebilecek ve pek çok ülke için uygulanabilir bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Rusya Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhachev, gerekli olması durumunda valflerin üretimine kısa sürede başlayabileceklerini belirterek, "Rus nükleer sanayi işletmeleri koronavirüs pandemisiyle mücadele etmek için imkânlarını seferber ediyor. Tıbbi araştırma ve tıbbi ekipman üretimi alanlarında uzmanlaşmış tüm Rosatom şirketleri, doktorların koronavirüs ile mücadele etmesine hız kazandırmak için üretim kapasitesini ve fikri sermayeyi bir araya getiriyorlar. Venturi valflerinin üretimindeki yeteneğimiz konusunda Rusya Sağlık Bakanlığı'nı, Rusya Acil Durum Bakanlığı'nı, Rusya Savunma Bakanlığı'nı ve Rospotrebnadzor'u (Rusya tüketici hakları gözlem şirketi) bilgilendirdik. Gerekirse, valflerin üretimi kısa süre içinde başlayabilir" dedi.

RusAT'ın Genel Müdürü Mikhail Turundaev de, "Katkı teknolojileri alanında Rosatom'un endüstri entegratörü olan firmamız, suni solunum cihazları için 3D baskı yöntemiyle valf üretim imkânları üzerine çalıştı. Prototipleri ürettik ve sağlık kurumlarına tedarik etmek üzere bunların üretimine başlamaya hazırız. Valflerin dışında 3D baskı yöntemini kullanılarak solunum maskeleri, solunum cihazları ve diğer tıbbi cihazlar da üretilebilir" ifadelerini kullandı.