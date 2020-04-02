SON DAKİKA: ABD'ye bir şok daha! Dev uçak gemisinde Corona virüs...
Koronavirüsün yeni Merkezi olarak adlandırılan Amerika Birleşik Devletleri'nden her geçen saat yeni bir haber geliyor. Şu ana kadar 200 binin üzerinde vaka sayısıyla inanılmaz bir hızda Koronavirüse teslim olan ABD'de can kayıpları da binlerle ifade ediliyor. ABD Başkanı Trump da son yaptığı açıklamalarda durumun daha da kötüleşeceği mesajını verdi. Trump, müdahalede bulunulmazsa ölü sayılarının milyonlarla ifade edileceğini söyledi. Öte yandan son gelen bilgilere göre Koronavirüs vakalarının görülmesinden sonra 5 bin mürettebatıyla Büyük Okyanus'taki Guam Adası'nda demirleyen Amerikan uçak gemisi USS Theodore Roosevelt'den Corona virüsü şüphesiyle 2 bin 700 personelin tahliye edileceği açıklandı. İşte haberin detayları!
Giriş Tarihi: 2.4.2020 10:24Güncelleme Tarihi: 2.4.2020 10:40ABONE OL
Amerika Birleşik Devletleri büyük bir krizle karşı karşıya. Koronavirüsün vurduğu ABD'de korku orduya da bulaştı. Son gelen bilgi şok etkisi yarattı.