Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Almanya'da 2 bin 300 sağlık çalışanına corona virüs bulaştı

Son dakika: 'da 2 bin 300 sağlık çalışanına bulaştı

'in Wuhan kentine ortaya çıkmasının ardından tüm dünyayı etkisine aldı. Corona virüsle ilgili gelen son dakika bilgileri ise her geçen gün daha vahim bir hal alıyor. İKişi ayrımı yapmadan herkese bulaşabilen virüs, sağlık çalışanlarını da tehdit ediyor. Son olarak 'da 2 bin 300 sağlık personeline yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaştığı bildirildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 2.4.2020 22:20 Güncelleme Tarihi: 2.4.2020 22:23 ABONE OL
Son dakika: Almanya'da 2 bin 300 sağlık çalışanına corona virüs bulaştı

Süddeutsche Zeitung gazetesinin, Robert Koch Enstitüsü verilerine dayandırdığı haberinde, ülkede 2 bin 300 doktor ve hemşireye Kovid-19 bulaştığı belirtildi.

Haberde, durumu ağır olan hastalar için bunun sıkıntılara yol açabileceği vurgulandı.

ALMANYA'DA 84 BİN VAKA VAR
Enfekte olan sağlık personelinin hastanelerde görev yaptığı belirtilerek, bu kişilerin özel muayenehaneler, laboratuvar ile yaşlı bakımevlerinde çalışmadıkları aktarıldı.

Almanya'da eyalet sağlık bakanlıkları ve John Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, Kovid-19'a enfekte olanların sayısı 84 bin 415'e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1090'a yükseldi.

Almanya’da koronadan ölüm oranı kandırmacası!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Almanya'da 2 bin 300 sağlık çalışanına corona virüs bulaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA