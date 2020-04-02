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: cinayeti! Hemşire, doktor sevgilisini boğarak öldürdü! Kan donduran olay...

... Çin'in Wuhan kentinde başlayan corona virüsünün merkez üslerinden biri haline gelen İtalya'dan bir cinayet haberi geldi. İtalyan bir hemşire, doktor sevgilisini kendisine bulaştırdığı gerekçesiyle boğarak öldürdü. Cinayeti itiraf eden hemşire, "Bana corona virüsü bulaştırdı" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 2.4.2020 09:47 Güncelleme Tarihi: 2.4.2020 10:04 ABONE OL
Son dakika: Corona virüsü cinayeti! Hemşire, doktor sevgilisini boğarak öldürdü! Kan donduran olay...

Çin'in Wuhan kentinde başlayan corona virüsünün merkez üslerinden biri haline gelen İtalya'dan bir cinayet haberi geldi. İtalyan bir hemşire, doktor sevgilisini kendisine bulaştırdığı gerekçesiyle boğarak öldürdü. Cinayeti itiraf eden hemşire, "Bana corona virüsü bulaştırdı" ifadelerini kullandı.

Corona virüsü salgınının en sert etkilediği ülkelerin başında gelen İtalya'da corona virüsü yüzünden ilk cinayet işlendi… İtalya'da yaşayan Antonio De Pace isimli erkek hemşire, doktor olan hastanede corona virüsü ile mücadele eden kız arkadaşı Lorena Quaranta'yı öldürdü.

Yerel basında yer alan haberlerde 28 yaşındaki De Pace'nin kız arkadaşını "kendisine corona virüsü bulaştırdığı" gerekçesiyle öldürdüğü belirtildi. Salı gecesi polisi arayan De Pace'nin suçunu itiraf ettiği belirtildi.

27 yaşındaki Quaranta'nın cansız bedenini evde bulan polis, De Pace'nin de bileğinde kesikler olduğu ve intihar etmeye çalıştığını duyurdu. Sorguya alınan De Pace, "Onu öldürdüm çünkü bana corona virüsü bulaştırdı" dedi.

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Son dakika: Corona virüsü cinayeti! Hemşire, doktor sevgilisini boğarak öldürdü! Kan donduran olay...
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