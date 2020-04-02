SON DAKİKA HABER: Boris Johnson'ın sağlık durumu hakkında son dakika açıklaması

Son dakika: İngiltere Başbakanı Johnson hakkında flaş gelişme... Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme yaşandı. İngiltere'den yapılan açıklamaya göre, karantina altında tutulan Johnson'ın karantina sürecinin uzayabileceği duyuruldu.

İngiltere Başbakanı corona virüse yakalandı! Boris Johnson corona virüs testi pozitif çıktı! | Video

İngiltere Başbakanı Johnson geçtiğimiz hafta koronavirüs testi yaptırmış, test sonucu pozitif çıkmıştı.

Son dakika: İngiltere’den kritik coronavirüs kararı

Son dakika haberi: Boris Johnson ve bir bakanında corona virüs tespit edildi! Yemeği kapısının önüne bırakılacak...