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Son dakika... Sağlık Bakanı ve eşi coronavirüse yakalandı

Sağlık Bakanı Yaakov Litzman ile eşinin korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. İsrail'de bugüne kadar 6 bin 92 korona vakası tespit edilirken, 26 kişi hayatını kaybetti. Karantinaya alınanların sayısı 3 bin 201 olarak açıklanırken, 701 doktor ve bin 138 hemşirenin de karantinaya alınanlar arasında olduğu aktarıldı.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 2.4.2020 09:41 Güncelleme Tarihi: 2.4.2020 09:50 ABONE OL
Son dakika... İsrail Sağlık Bakanı ve eşi coronavirüse yakalandı

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 71 yaşındaki Sağlık Bakanı Yaakov Litzman ile eşinin korona virüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. Litzman ve eşinin kendilerini karantinaya aldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Bakanın görevini evinden sürdürmeye devam edeceği ifade edildi. Sağlık Bakanı Litzman'ın korona testinin pozitif çıkmasının ardından bakanla temasta bulunanların kendilerini karantinaya alması istendi.

İSRAİL'DE VAKA 6 BİNİ GEÇTİ

İsrail'de bugüne kadar 6 bin 92 korona vakası tespit edilirken, 26 kişi hayatını kaybetti. Karantinaya alınanların sayısı 3 bin 201 olarak açıklanırken, 701 doktor ve bin 138 hemşirenin de karantinaya alınanlar arasında olduğu aktarıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun danışmanı Rivka Paluch'a hastalık semptomları göstermesi üzerine yapılan korona testi pozitif çıkmıştı. İlk bulgulara göre 70 yaşındaki Netanyahu'nun risk taşımadığı bildirilmiş, Netanyahu'ya önlem olarak korona virüs testi yapılacağı ifade edilmişti. İsrail Başbakanı Netanyahu'ya daha önce 15 Mart'ta test yapılmış ve test sonucu negatif çıkmıştı.

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Son dakika... İsrail Sağlık Bakanı ve eşi coronavirüse yakalandı
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