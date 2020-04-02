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: dudak uçuklatan malikaneye baktı! Dikkat çeken Lady Diana detayı...

... İngiliz Kraliyet ailesinden olaylı bir şekilde ayrılma kararı alan , eşi ile ABD'de bir malikane baktı. 20 milyon dolarlık malikanenin 10 banyosu, 8 yatak odası bulunuyor. Prens Harry'nin satın almak istedği malikane, trafik kazasında hayata vedan eden annesi Lady Diana'nın satın aldığı villa ile aynı sokakta olması dikkat çekiyor. Dünya basını Prens Harry'nin hamlesi için, "Annesinin yolundan gidiyor' değerlendirmesinde bulunurken, Markle'nin Hollywood'da oturmak için Harry'e baskı yaptığı da belirtiliyor.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 2.4.2020 12:21 Güncelleme Tarihi: 2.4.2020 13:06 ABONE OL
Son dakika: Prens Harry dudak uçuklatan malikaneye baktı! Dikkat çeken Lady Diana detayı...

İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılık kararı alan Prens Harry ve eşi Meghan Markle ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Malibu bölgesinde 20 milyon dolarlık bir konağa baktığı öğrenildi. Harry'nin baktığı 20 milyon dolarlık Dodi Fayed adlı lüks konağın geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden annesi Prenses Lady Diana'nın kaza öncesi satın aldığı villa ile aynı mahallede bulunması dikkat çekti.

İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılık kararı alan Prens Harry ve eşi Meghan Markle İngiliz medyası tarafından an be an takip ediliyor. Ünlü çiftin ABD'yer yerleşme kararının ardından nerede oturacakları merak konusu oldu. Prens Harry ve eşi Megan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Malibu şehrinde, Petro Manor isimli Toskana tarzı 8 yatak odalı , 10 banyolu , 20 milyon dolar olan bir konağa baktı.

ANNESİ LADY DİANA'NIN YOLUNDAN GİDİYOR

Çiftin baktığı 20 milyon dolarlık Dodi Fayed adlı lüks konağın geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden annesi Prenses Lady Diana'nın kaza öncesi satın aldığı villa ile aynı mahallede bulunması dikkat çekti. Öte yandan Meghan Markle'ın eşi Prens Harry'e Hollywood'da oturmak istediği konusunda baskı yaptığı da öğrenildi.

31 MART'TA KRALİYET AİLESİ ÜYELİĞİNDEN AYRILMIŞLARDI

Çift, 31 Mart'tan itibaren İngiliz kraliyet ailesinin kıdemli üyeliğine resmi olarak veda etti. Böylece İngiliz kraliyet ailesine taze bir soluk getireceği düşünülen Markle'ın 2017'de başlayan "saray hikayesi" de sona ermiş, Prens Harry de doğup büyüdüğü ortama 'elveda' demişti.

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Son dakika: Prens Harry dudak uçuklatan malikaneye baktı! Dikkat çeken Lady Diana detayı...
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