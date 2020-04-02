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Son dakika: Ünlü stratejist Coronavirüsü yendi!

14 gündür yoğun bakımda Koronavirüs tedavisi gören Savunma ve Güvenlik Stratejileri Analisti 'dan sevindirici haber geldi. Alabarda'nın iyileştiği haberi gece saatlerinde geldi. Deneyimli gazeteci Ardan Zentürk, Alabarda ile görüştüğünü belirterek sevindirici son dakika haberini şu şekilde paylaştı

Giriş Tarihi: 2.4.2020 11:48 Güncelleme Tarihi: 2.4.2020 11:52 ABONE OL
Son dakika: Ünlü stratejist Yusuf Alabarda Coronavirüsü yendi!

Savunma ve Güvenlik Stratejileri Analisti Yusuf Alabarda 14 gündür Koronavirüs teşhisiyle yoğun bakımda tedavi görüyordu. Yusuf Alabarda'dan gece saatlerinde iyi haber geldi. Deneyimli gazeteci Ardan Zentürk, Alabarda ile görüştüğünü belirterek sevindirici haberi şu şekilde paylaştı; ''Son zamanlarda iyi haberlere ihtiyacımız var @yusufalabarda az önce beni bizzat kendisi telefonla aradı. Yaklaşık 30 dakika önce yoğun bakımdan çıktığını, 16 gün süren yoğun mücadelenin sonucunda KOVİT-19'dan kurtulduğunu, 10 gün daha hastanede kalacağını söyledi. Geçmiş olsun''

İLK PAYLAŞIMINI YAPTI: ŞAFİİ OLAN RABBİM...

Yoğun bakımdan çıkan Yusuf Alabarda da bir süre sonra sosyal medya hesabından fotoğrafının da bulunduğu bir paylaşım yaptı. Alabarda paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

''Şafii olan Rabbimin inayeti, sizlerin duası ile 14 gündür yoğun bakım ünitesinde devam eden tedavim sona erdi ve normal servise alındım. Salih dualarını gönderen tüm dostlarım, gönlümdesiniz....''

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Son dakika: Ünlü stratejist Yusuf Alabarda Coronavirüsü yendi!
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