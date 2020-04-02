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SON DAKİKA: 'da dev gemi coronavirüsü nedeniyle altında!

'ın 'nda, El. Venizelos isimli kruvaziyerin, yolcu ve mürettebatta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi nedeniyle altına alındığı bildirildi. Ayrıca yolcuların arasında Türklerin de olduğu bildirildi. Son dakika haberinin detayları belli oldu.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 2.4.2020 16:02 Güncelleme Tarihi: 2.4.2020 16:40 ABONE OL
SON DAKİKA: Yunanistan'da dev gemi coronavirüsü nedeniyle karantina altında!

Yunan basınındaki haberlerde, İspanya ve Türkiye'deki bazı limanlara uğradıktan sonra Pire Limanı'na geldiği belirtilen gemide en az 120 kişide Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

YOLCULAR ARASINDA TÜRKLER DE VAR!

34'ü mürettebattan, toplam 383 kişi bulunan gemideki yolcular arasında Türk vatandaşlarının da bulunduğu belirtilen haberlerde, Yunan ANEK şirketine ait geminin Türk firmalar tarafından kiralandığı ve Türkiye - İspanya arasında sefer yaptığı ifade edildi.

Öte yandan, başkent Atina yakınlarındaki Riçonas sığınmacı kampının koronavirüs nedeniyle karantinaya alındığı bildirildi. Yunan makamları, kamptaki 20 kişide virüs tespit edilmesi nedeniyle kampa giriş ve çıkışların yasaklandığını açıkladı.

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SON DAKİKA: Yunanistan'da dev gemi coronavirüsü nedeniyle karantina altında!
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