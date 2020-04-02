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Son dakika: 'da Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm

ülkelerinden 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 2.4.2020 20:33 Güncelleme Tarihi: 2.4.2020 20:35 ABONE OL
Son dakika: Zambiya'da Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm

Güney Afrika ülkelerinden Zambiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.

Sağlık Bakanı Chitalu Chilufya, yaptığı açıklamada, yurt dışından gelen ve 6 gün önce Kovid-19 şüphesiyle hastaneye kaldırılan bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Chilufya, ülkede şimdiye kadar 39 Kovid-19 vakasının görüldüğünü, bu kişilerin karantinaya alındığını belirtti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin son verilerine göre, kıtada 49 ülkede 6 bin 213 Kovid-19 vakası görüldü, 221 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

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Son dakika: Zambiya'da Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm
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