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Sözcü'nün provokasyonu tutmadı! Gerçek ortaya çıktı

Türkiye'nin corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında başlatılan 'Biz bize yeteriz Türkiyem' yardım kampanyası ile ilgi kara propaganda devam ediyor! 'nin Konya ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin 'Biz bize yeteriz Türkiyem' yardım kampanyası haricinde yardım topladığı haberine ilişkin gerçekler ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 2.4.2020 12:51 Güncelleme Tarihi: 2.4.2020 12:57 ABONE OL
Sözcü'nün provokasyonu tutmadı! Gerçek ortaya çıktı

Sözcü Gazetesi "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasının sonrasında CHP'li belediyelerin "Paraları oraya değil buraya gönderin" gibi bir yaklaşımla paralel yardım kampanyaları başlattığını duyurması üzerine Başkan Erdoğan "Devlet içinde devlet olmanın anlamı yok. Bu tür kampanyaları devlet yürütüyorsa buradan ilerlemeli" demişti.

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Bunun üzerine Sözcü Gazetesi CHP'li belediyelere izin verilmezken Gaziantep ve Konya'da AK Partili belediyelerin yardım kampanyası açıldığını iddia etmişti. Ancak gerçek ortaya çıktı.

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Buna göre "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası henüz başlamamışken bu kampanyaların açıldığını ve Başkan Erdoğan'ın duyurusu sonrasında kampanyaların durdurularak buraya gelen paraların da ana kampanyaya aktarıldığı ortaya çıktı.

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Sözcü'nün provokasyonu tutmadı! Gerçek ortaya çıktı
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