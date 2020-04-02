Twitter, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu devletlere karşı asılsız algılara karşı harekete geçti! O hesaplar kapatıldı

Twitter, bazı ülkelere yönelik asılsız haberler üreten hesaplara yönelik işlem başlattı. Twitter Safety hesabı üzerinden, hesap güvenilirliklerini kontrol eden Twitter, aralarında Mısır, Honduras, Endonezya, Suudi Arabistan ve Sırbistan bulunduğu ülkelerden giriş yapılan bazı hesapları silme kararı aldı.

OPERASYON MISIR'DAN YÖNETİLMİŞ

Twitter bu kapsamda Mısır' kaynaklı El- Faqr networküne bağlı 2,541 hesabı sildi. Bu grubun, İran, Katar ve Türkiye ile ilgili asılsız iddialar yayan twitter hesapları açtığı ortaya çıktı. Grubun, yapılan asılsız haberlerin talimatını ise Mısır Hükümeti'nden aldığı tespit edildi.

Twitter aynı şekilde bir network de Suudi Arabistan merkezli, Mısır, BEA gibi ülkelerde operasyon yapıp; Suudi liderliğini överek, Katar ile Türkiye'nin Yemen'deki politikalarını eleşitirildiğini tespit ettiği 5,350 hesabı kapattı.