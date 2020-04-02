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Twitter, aralarında 'nin de bulunduğu devletlere karşı asılsız algılara karşı harekete geçti! O hesaplar kapatıldı

Twitter, hesabı üzerinden hesap güvenilirliklerini kontrol ediyor. Bu kapsamda da ‘Devlet kaynaklı bilgi operasyonu’ konusunda arşivlerini güncelleyen Twitter bazı hesapları silme kararı aldı. 5 farklı Ülkeye ait. Bunların arasında ise özellikle dikkati çekiyor. Mısır’ kaynaklı El- Faqr networküne bağlı 2,541 hesabın, aralarında Türk hükümetinin de bulunduğu farklı ülkelere yönelik asılsız iddialara dayanan haberler ürettiği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 2.4.2020 18:21 Güncelleme Tarihi: 2.4.2020 18:32 ABONE OL
Twitter, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu devletlere karşı asılsız algılara karşı harekete geçti! O hesaplar kapatıldı

Twitter, bazı ülkelere yönelik asılsız haberler üreten hesaplara yönelik işlem başlattı. Twitter Safety hesabı üzerinden, hesap güvenilirliklerini kontrol eden Twitter, aralarında Mısır, Honduras, Endonezya, Suudi Arabistan ve Sırbistan bulunduğu ülkelerden giriş yapılan bazı hesapları silme kararı aldı.

OPERASYON MISIR'DAN YÖNETİLMİŞ
Twitter bu kapsamda Mısır' kaynaklı El- Faqr networküne bağlı 2,541 hesabı sildi. Bu grubun, İran, Katar ve Türkiye ile ilgili asılsız iddialar yayan twitter hesapları açtığı ortaya çıktı. Grubun, yapılan asılsız haberlerin talimatını ise Mısır Hükümeti'nden aldığı tespit edildi.

Twitter aynı şekilde bir network de Suudi Arabistan merkezli, Mısır, BEA gibi ülkelerde operasyon yapıp; Suudi liderliğini överek, Katar ile Türkiye'nin Yemen'deki politikalarını eleşitirildiğini tespit ettiği 5,350 hesabı kapattı.

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Twitter, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu devletlere karşı asılsız algılara karşı harekete geçti! O hesaplar kapatıldı
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