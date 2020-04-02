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USS Theodore Roosevelt uçak gemisindeki askerlere Koronavirüs tahliyesi!

Son gelen bilgilere göre Koronavirüs vakalarının görülmesinden sonra 5 bin mürettebatıyla Büyük Okyanus'taki 'nda demirleyen Amerikan uçak gemisi USS Theodore Roosevelt'den virüs şüphesiyle 2 bin 700 personelin tahliye edileceği açıklandı.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 2.4.2020 09:13 Güncelleme Tarihi: 2.4.2020 09:21 ABONE OL
USS Theodore Roosevelt uçak gemisindeki askerlere Koronavirüs tahliyesi!

ABD Deniz Kuvvetleri, Guam Adasında karantinaya alınan USS Theodore Roosevelt uçak gemisinde korona virüs tespit edilmesinin ardından askeri personelin tahliye edileceğini duyurdu. Donanma Operasyonları Komutanı Amiral Michael Gilday, cuma gününe kadar USS Theodore Roosevelt'de bulunan 5 personelden, 2 bin 700'nün tahliye edileceğini açıkladı.

PENTAGON'A MEKTUP GÖNDERİLMİŞTİ

Askeri geminin ülkenin güvenliği için orada kalması gerektiğini belirten Gilday, bu nedenle geminin tamamının tahliye edilmesinin söz konusu olmadığını, geminin komutanı ve sağlık görevlilerinin de tam tahliye yönünde bir talebi bulunmadığını açıkladı.
Guam Adası'nda demirleyen Amerikan uçak gemisi USS Theodore Roosevelt'in kaptanı Brett Crozier, personelin tahliye edilip karada karantinaya alınmaması halinde çok sayıda kişinin ölebileceği uyarısında bulunarak, 30 Mart'ta Pentagon'a bir mektup gönderdiği ortaya çıkmıştı.

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USS Theodore Roosevelt uçak gemisindeki askerlere Koronavirüs tahliyesi!
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