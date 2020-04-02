Yaşı 10 suç kaydı 473! Küçük suçlu ve ailesi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar kapsamında 10 yaşında küçük bir çocuğun 16 Mart – 1 Nisan tarihleri arasında Büyükçekmece'de 5 farklı 'yankesicilik' suçuna karıştığı tespit edildi.

Yapılan araştırmalar ve elde edilen güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde bahse konu olayları 10 yaşındaki B.G. isimli yaşı küçük şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi. Çalışmaların devamında B.G. isimli şahsın babası Süleyman G., takibe alındı.

1 Nisan 2020 tarihi saat 12.30 sıralarında Büyükçekmece E-5 yolu Kuzey ve Güney istikametinde alınan tedbirler neticesinde durdurulan bahse konu araç ve beraberindeki bir araç içerisinden B.G. ile babası Süleyman G., annesi Sinem G. şahıslara yardım ettikleri belirlenen Ferdi D., Sezer F. ve B.G. isimli şahsı kaçırmaya çalışan Ecevit G. isimli şahıslar yakalandı.

473 SUÇ KAYDI VAR

Şahısların yapılan sorgulamasında yakalanan şüphelilerden B.G. isimli yaşı küçük şahsın çoğunluğu "Yankesicilik" olmak üzere "İşyerinden Hırsızlık" ve "Açıktan Hırsızlık" konularından toplam 473 ayrı suçtan kaydı ile Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan hakkında kayıp müracaatı bulunduğu öğrenildi.

Baba Süleyman G.'nin çoğunluğu "Yankesicilik" olmak üzere, "Dolandırıcılık", "Azmettirme", "Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması", "Açıktan Hırsızlık" ve "6136 SKM" konularından olmak üzere toplam (53) ayrı suç kaydı, Sinem G. isimli şahsın çoğunluğu "Yankesicilik" olmak üzere, "Açıktan Hırsızlık" konularından toplam 50 suç kaydının olduğu, Ferdi D. isimli şahsın "Yankesicilik" suçundan aranma kaydı ile "Nitelikli Hırsızlık", "Evden Hırsızlık", "6136 SKM" ve "Yankesicilik" konularından toplam 20 suç kaydının bulunduğu belirlendi.

Sezer F. isimli şahsın "Açıktan Hırsızlık", "Yankesicilik", "Motosiklet Hırsızlığı" konularından olmak üzere toplam 26 suç kaydının, Ecevit G. isimli şahsın "Kasten Yaralama", "Tehdit", "6136 SKM" konularından olmak üzere 7 ayrı suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüphelilerden B.G. isimli şahıs işlemlerinin tamamlanmasını ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı çocuk yurduna teslim edildiği, Sinem G. ve Sezer F. isimli şahısların adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi. Süleyman G, Ferdi D. ve Ecevit G. isimli diğer şüphelilerin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.