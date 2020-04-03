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'de ölümler durdurulamıyor! Corona virüsü ( Covid-19) son 24 saatte...

Corna virüsü (Covid-19) pandemisi ile ilgili son dakika gelişmeler geliyor. Dünya genelinde corona virüs vaka sayısında kritik rakamlar geliyor. Dünyada 1 milyonun üzerinde corona virüs vaka sayısı bulunurken 55 binin üzerinde corona virüs kaynaklı ölüm meydana geldi. Bütün bu gelişmelerin yanında corona virüs testi pozitif çıkan 220 bine yakın hasta tedavi oldu. Dünyada adeta corona virüsünün merkez üssü haline gelen 'den korkutan rakamlar gelmeye devam ediyor. ABD'de covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bini geçti.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 3.4.2020 17:12 Güncelleme Tarihi: 3.4.2020 17:57 ABONE OL
ABD'de ölümler durdurulamıyor! Corona virüsü Covid-19 son 24 saatte...

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 921 artarak 6 bin 58'e yükseldi.

Dünyada salgının etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunan ABD'de, vaka ve ölü sayısı her geçen gün hızla artıyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 28 bin 879 artışla 245 bin 601'e, ölü sayısı da 921 artışla 6 bin 58'e çıktı.

Dünya genelinde ABD'yi 117 bin 710 vakayla İspanya ve 115 bin 242 vakayla İtalya takip ediyor.

ABD'DE SALGININ MERKEZİ NEW YORK

ABD genelindeki eyaletlere bakıldığında, ülkede salgının en fazla etkili olduğu bölgeler arasında New York ve komşusu New Jersey öne çıkıyor.

New York eyaletinde dün 84 bin 46 olan vaka sayısı 8 bin 697 artışla bugün 92 bin 743'e çıkarken, New York'u 25 bin 590 vakayla New Jersey, 11 bin 126 vakayla California takip ediyor.

Can kaybı bakımından da New York 2 bin 468 ölümle ilk sıradaki yerini korurken, onu 537 ile New Jersey ve 417 ile Michigan eyaletleri izliyor.

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ABD'de ölümler durdurulamıyor! Corona virüsü ( Covid-19) son 24 saatte...
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