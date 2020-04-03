ABD'den son dakika corona virüsü aşısı müjdesi! 400 mikro iğneli, aşırı ölçeklendirilebilir! Denenmeye başlandı...

Corona virüsü aşısı ile ilgili tüm dünyanın çalışmaları sürüyor. Ülkeler corona virüsü ortak düşman ilan ederken, son aşı çalışması ABD'de gerçekleşti. Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi corona virüsüyle savaşan antikorları üreten bir aşı geliştirdiklerini duyurdu. Aşı için, "Salgının hızını ciddi bir şekilde düşürme potansiyeli var" denildi. Farelerin üstünde denenen aşının insan üstünde denenmesi için başvuru gerçekleşti. Onay çıkmasının ardından aşı denemelerinin birkaç ay içinde başlayacağı duyuruldu.

SALGININ HIZINI CİDDİ BİR BİR ŞEKİLDE DÜŞÜRME POTANSİYELİ VAR

Bilim insanları Perşembe günü EBioMedicine isimli dergide yayınlanan makalede, kısa sürede piyasaya sürülmeye hazır olan aşının, "Salgının hızını ciddi bir şekilde düşürme" potansiyeli olduğunu açıkladı.

PARMAK UCU KADAR BOYUTTA BİR AŞI

Aşının parmak ucu kadar bir boyutta hazırlandığı ve ilk testlerin fareler üzerinde yapıldığını açıklayan uzmanlar, bu aşının corona virüsü ile mücadele edecek kadar antikor ürettiğini de dile getirdi. Bilim insanları aşının büyük bir hızla üretildiğini belirtirken araştırmayı yürüten doçent doktor Andrea Gambotto, "Çünkü SARS ve MERS gibi hastalıklarla ilgili benzer çalışmaları yapmıştık. Bu iki virüs, SARS-CoV-2 isimli virüs ile çok yakından ilgili ve bunlar bize spike protein denilen belirli proteinlerin nasıl davrandığını gösterdi. Bunların bağışıklık sistemine nasıl etki ettiğini gördük" dedi.

KORONANIN TAM OLARAK NEREDE SAVAŞACAĞINI BİLİYORDUK

Gambotto, "Yeni virüsün tam olarak nerede savaşacağını biliyorduk" ifadesini kullandı. Aşının geleneksel grip aşısı gibi geliştirildiğini açıklayan doktorlar, laboratuvarda yapılan bulaşıcı proteinin bağışıklık sağlamak için kullanılacağını dile getirdi. Bilim insanları fareleri henüz tam incelemediklerini dile getirirken, aşının ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden onay için başvuru sürecinin başladığını açıkladı.