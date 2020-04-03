AP raportöründen Türkiye’ye özel teşekkür

Türkiye Kovid-19 salgını nedeniyle zor günler geçiren ülkelerin yanında olmaya devam ediyor. Türkiye'nin salgınla mücadele eden ülkelere yaptığı tıbbı malzeme desteği takdir toplarken birçok ülke bu destekten duydukları memnuniyeti dile getiriyor. Son olarak Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'nin İspanya'ya yolladığı tıbbi malzemeler için teşekkür etti.İspanyol kökenli Sanchez, Twitter'dan "Türk hükümetine ve halkına İspanya'ya önemli tıbbi malzeme gönderdiği için teşekkür ederim" paylaşımında bulundu. Türkiye'nin İspanya kadar Covid-19'dan etkilenmemesini umduğunu belirten Sanchez, paylaşımında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu etiketledi ve Türkçe olarak "Teşekkür ederim" ifadesine yer verdi. Önceki gün de İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, salgınla mücadele kapsamında Türkiye'nin gönderdiği sağlık malzemeleri için teşekkür etmişti.