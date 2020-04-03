Avustralya iki potansiyel aşıyı deniyor

Avustralya'nın ulusal bilim ajansı,
Milletler Topluluğu
Bilimsel ve Endüstriyel
Araştırma Örgütü
(CSIRO), Geelong'daki
Avustralya Hayvan Sağlığı
Laboratuvarı'nda, Kovid-
19'a karşı geliştirilen iki
potansiyel aşının denemelerinin
ilk aşamasına başladı.
Dünya Sağlık Örgütünün
onayıyla hayvanlar üzerinde
yapılacak ön klinik
deneylerin üç ay sürmesinin
beklendiği; aşılardan
birinin Oxford Üniversitesi,
diğerinin ise ABD'li biyoteknoloji
şirketi Inovio
Pharmaceuticals tarafından
geliştirildiği belirtildi.
Inovio Pharmaceuticals'ın aşısı ise bağışıklık sistemi tepki vermeden önce hücrelerin bu proteinleri üretmesini harekete geçirecek biçimde bağışıklık sistemine koronavirüsün belli başlı proteinleri kodlamak üzere tasarlandı. Aşılar, hayvanlar üzerinde başarılı olması durumunda klinik deneylere geçilecek.