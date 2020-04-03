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iki potansiyel aşıyı deniyor

Giriş Tarihi: 3.4.2020 ABONE OL
Avustralya iki potansiyel aşıyı deniyor
Avustralya'nın ulusal bilim ajansı, Milletler Topluluğu Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Örgütü (CSIRO), Geelong'daki Avustralya Hayvan Sağlığı Laboratuvarı'nda, Kovid- 19'a karşı geliştirilen iki potansiyel aşının denemelerinin ilk aşamasına başladı. Dünya Sağlık Örgütünün onayıyla hayvanlar üzerinde yapılacak ön klinik deneylerin üç ay sürmesinin beklendiği; aşılardan birinin Oxford Üniversitesi, diğerinin ise ABD'li biyoteknoloji şirketi Inovio Pharmaceuticals tarafından geliştirildiği belirtildi.
Inovio Pharmaceuticals'ın aşısı ise bağışıklık sistemi tepki vermeden önce hücrelerin bu proteinleri üretmesini harekete geçirecek biçimde bağışıklık sistemine koronavirüsün belli başlı proteinleri kodlamak üzere tasarlandı. Aşılar, hayvanlar üzerinde başarılı olması durumunda klinik deneylere geçilecek.
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Avustralya iki potansiyel aşıyı deniyor
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