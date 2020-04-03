Avustralya iki potansiyel aşıyı deniyor

Avustralya'nın ulusal bilim ajansı,Milletler TopluluğuBilimsel ve EndüstriyelAraştırma Örgütü(CSIRO), Geelong'dakiAvustralya Hayvan SağlığıLaboratuvarı'nda, Kovid-19'a karşı geliştirilen ikipotansiyel aşının denemelerininilk aşamasına başladı.Dünya Sağlık Örgütününonayıyla hayvanlar üzerindeyapılacak ön klinikdeneylerin üç ay sürmesininbeklendiği; aşılardanbirinin Oxford Üniversitesi,diğerinin ise ABD'li biyoteknolojişirketi InovioPharmaceuticals tarafındangeliştirildiği belirtildi.Inovio Pharmaceuticals'ın aşısı ise bağışıklık sistemi tepki vermeden önce hücrelerin bu proteinleri üretmesini harekete geçirecek biçimde bağışıklık sistemine koronavirüsün belli başlı proteinleri kodlamak üzere tasarlandı. Aşılar, hayvanlar üzerinde başarılı olması durumunda klinik deneylere geçilecek.