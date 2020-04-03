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'den flaş Coronavirüs açıklaması: Terörist gruplar..

Birleşmiş Milletler () Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yarattığı belirsizliklere karşı uyarıda bulunarak, ''Terörist ve radikal gruplar pandemiden istifade edebilir.'' uyarısında bulundu.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 3.4.2020 18:34 Güncelleme Tarihi: 3.4.2020 18:42 ABONE OL
BM'den flaş Coronavirüs açıklaması: Terörist gruplar..

Guterres, video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında, salgın nedeniyle küresel ateşkes çağrısını yineledi.

Suriye, Yemen, Libya, Myanmar, Ukrayna, Sudan, Kamerun gibi savaş bölgelerinden ateşkes taahhüdü gelse de sözlerin uygulamaya dönüşmediğine dikkati çeken Guterres, dünyadaki tek savaşın ortak düşman Kovid-19'a karşı verilmesi gerektiğini vurguladı.

Koronavirüs salgının yarattığı belirsizliklere karşı da uyarıda bulunan Guterres, ''Terörist ve radikal gruplar pandemiden istifade edebilir.''' dedi.

KORONAVİRÜS, GIDA GÜVENLİĞİNİ DE TEHDİT EDİYOR

Salgının uluslararası barış ve güvenliğin yanı sıra ''gıda güvenliğini de tehdit ettiği'' uyarısında bulunan Guterres, ''Gıda, ilaç ve diğer tıbbi ekipmanlar dahil tüm tedarik zincirleri devam etmeli, özellikle de en yoksul ve savunmasız bölgeler için.'' dedi.

Guterres, ''En kötüsü henüz gelmedi ve dünyamızın ihtiyaç duyduğu birlik ve barış için Kovid-19'a karşı elimizden gelen her şeyi yapmalıyız.'' diye konuştu.

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BM'den flaş Coronavirüs açıklaması: Terörist gruplar..
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