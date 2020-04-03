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Corona virüsü haberi: 'da savaşları başladı! Bunun adı korsanlık! 'da eklendi...

Gelen haberine göre; Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü salgınının ardından 'da deyim yerindeyse ' savaşı' başladı. Çekya, 'ya giden acil yardım malzemesi dolu TIR'lara el koyarak startı verirken, İtalya, Yunanistan'a ve Libya'ya giden acil yardım malzemelerine el koydu. Avrupa'nın utandıran hamlelerine sonuncu halkayı ekledi. Fransa, İspanya ve İtalya'ya giden malzemelere el koydu.

Giriş Tarihi: 3.4.2020 14:09 Güncelleme Tarihi: 3.4.2020 14:21 ABONE OL
Corona virüsü son dakika haberi: Avrupa'da maske savaşları başladı! Bunun adı korsanlık! Fransa'da eklendi...

Çin'in Wuhan kentinde patlak veren corona virüsü salgınının merkez üssü kısa sürede oldu. 'nı başı çektiği salgında İspanya, Almanya, , İngiltere ağır bedeller ödeyen ülkeler arasında ilk sıralarda yer aldı. Avrupa'da bilançonun artması ile utandıran görüntüler de ortaya çıkmaya başladı. Yağmacılığın kol gezdiği İtalya, Fransa, İspanya, birbirlerine diğer ülkelerden gönderilen yardımları engelledi.

ÇEKYA STARTI VERDİ

Avrupa'da acil yardım malzemelerine el koyan ilk ülke Çekya oldu. Çekya, düzenlediği operasyonda yüz binlerce ve tıbbi malzemeye el koydu. İddiaya göre, yüz binlerce maskenin yer aldığı TIR'lar arasında İtalya'ya Çin'den gönderilen malzemeleri taşıyan TIR'lar da vardı.

İTALYA, YUNANİSTAN VE LİBYA'YA GİDEN MALZEMELERE EL KOYDU

Corona virüsü ile ilgili en ağır bedeli ödeyen ve tükenen İtalya, yardım malzemesi için sık sık dünyaya çağrıda bulunuyordu. İtalya, yardım malzemesine öylesine muhtaç duruma düştü ki, Libya'ya giden tıbbi malzeme ve maske dolu gemiye kendi kara sularına girer girmez el koydu. Libya Ulusal Mütabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı İtalya'yı hırsızlık ile suçlayarak, "Her şeyi çalıyorlar" sözleri ile tepki gösterdi.

İtalya bununla da yetinmedi. Yunanistan'a gönderilen 2 bin solunum cihazına da el koydu.

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Corona virüsü son dakika haberi: Avrupa'da maske savaşları başladı! Bunun adı korsanlık! Fransa'da eklendi...
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