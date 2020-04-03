Corona virüsü son dakika haberi: Avrupa'da maske savaşları başladı! Bunun adı korsanlık! Fransa'da eklendi...

Çin'in Wuhan kentinde patlak veren corona virüsü salgınının merkez üssü kısa sürede Avrupa oldu. İtalya'nı başı çektiği salgında İspanya, Almanya, Fransa, İngiltere ağır bedeller ödeyen ülkeler arasında ilk sıralarda yer aldı. Avrupa'da bilançonun artması ile utandıran görüntüler de ortaya çıkmaya başladı. Yağmacılığın kol gezdiği İtalya, Fransa, İspanya, birbirlerine diğer ülkelerden gönderilen yardımları engelledi.

ÇEKYA STARTI VERDİ

Avrupa'da acil yardım malzemelerine el koyan ilk ülke Çekya oldu. Çekya, düzenlediği operasyonda yüz binlerce maske ve tıbbi malzemeye el koydu. İddiaya göre, yüz binlerce maskenin yer aldığı TIR'lar arasında İtalya'ya Çin'den gönderilen malzemeleri taşıyan TIR'lar da vardı.

İTALYA, YUNANİSTAN VE LİBYA'YA GİDEN MALZEMELERE EL KOYDU

Corona virüsü ile ilgili en ağır bedeli ödeyen ve tükenen İtalya, yardım malzemesi için sık sık dünyaya çağrıda bulunuyordu. İtalya, yardım malzemesine öylesine muhtaç duruma düştü ki, Libya'ya giden tıbbi malzeme ve maske dolu gemiye kendi kara sularına girer girmez el koydu. Libya Ulusal Mütabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı İtalya'yı hırsızlık ile suçlayarak, "Her şeyi çalıyorlar" sözleri ile tepki gösterdi.

İtalya bununla da yetinmedi. Yunanistan'a gönderilen 2 bin solunum cihazına da el koydu.