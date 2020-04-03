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Coronavirüsü salgınının ardından savaşları yaşanıyor! 'nın maskelerine el koydu!

'nın corona virüse karşı mücadelede kullanmak üzere satın aldığı 200 bin koruyucu maskeye 'nin el koyduğu iddia edildi. , yaptığı açıklamada, eyalet yönetiminin satın aldığı, koronavirüs ve enfeksiyona karşı koruma sağlayabilen "FFP-2" maskelere Tayland'ın başkenti Bangkok'ta ABD'nin el koyduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 3.4.2020 19:23 Güncelleme Tarihi: 3.4.2020 19:26 ABONE OL
Coronavirüsü salgınının ardından maske savaşları yaşanıyor! Almanya'nın maskelerine ABD el koydu!

Almanya'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelede kullanmak üzere satın aldığı 200 bin koruyucu maskeye ABD'nin el koyduğu öne sürüldü.

Berlin İçişleri Senatörü Andreas Geisel, yaptığı açıklamada, eyalet yönetiminin satın aldığı, koronavirüs ve enfeksiyona karşı koruma sağlayabilen "FFP-2" maskelere Tayland'ın başkenti Bangkok'ta ABD'nin el koyduğunu söyledi.

''ABD'NİN YAPTIĞI MODERN KORSANLIK EYLEMİDİR.''

Geisel, ABD'yi sert dille eleştirerek, ''ABD'nin yaptığı modern korsanlık eylemidir.'' dedi.

Federal hükümetten ABD'yi uluslararası kurallara uymaya çağırmasını isteyen Geisel, ''Transatlantik ortaklara böyle davranamazsınız. Küresel kriz zamanlarında bile vahşi Batı yöntemleri uygulanmamalıdır.'' diye konuştu.

Alman medyası, maskelerin Berlin eyaletince, ABD'li firmadan satın alındığını ancak Çin'de üretildiklerini yazdı.

Haberlerde eyalet yönetiminin ödediği paranın iade edildiği belirtildi.

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Coronavirüsü salgınının ardından maske savaşları yaşanıyor! Almanya'nın maskelerine ABD el koydu!
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