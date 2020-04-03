İngiltere karıştı! Hükümet Premier Lig'in yıldızlarına corona virüsü restini çekti: Sonuçlarına katlanın!

İngiltere'de corona virüsü hayatı durdurdu. Dünyanın en prestijli ligi Premier Lig de sürecin başından itibaren oynanmıyor. Yıldız isimlerin bir numaralı durağı olan ligde oyuncular haftalık yüz binlerce pound ödeme alıyor. İngiltere'de corona virüsü ile mücadelenin başındaki Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan flaş bir çıkış geldi. Hayatın durduğuna dikkat çeken Hancock, futbolculara maaşlarından feragat etme çağrısında bulundu. 'Kulüplerle anlaşın' diyen Hancock, "Bu ulusal mücadelede herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini düşünüyorum ve bu Premier Lig futbolcularının üzerlerine düşeni yapmaları gerektiği anlamına geliyor. Premier Lig oyuncularının yapabileceği ilk şey maaşlarında kesintiye gitmek..." dedi.

Muhafazakar Parti Dijital, Kültür, Medya ve Spor Komitesi Üyesi Julian Knight ise çok daha sert ifadelerin yer aldığı bir mektubu Hazine ve Maliye Bakanı'na gönderdi. Knight, milyonluk futbolculara resti çektiği mektupta, hükümeti gerekirse müdahale etmeye çağırdı.

SAĞLIK BAKANI HANCOCK'TAN FUTBOLCULARA ÇAĞRI

Sağlık Bakanı Hancock, ülkenin içinde bulunduğu sıkıntılı süreçte herkesin taşın altına elini koyması gerektiğini söyleedi. Hancock, futbolculara şu ifadelerle çağrıda bulundu:

Bu ulusal mücadelede herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini düşünüyorum ve bu Premier Lig futbolcularının üzerlerine düşeni yapmaları gerektiği anlamına geliyor. Premier Lig oyuncularının yapabileceği ilk şey maaşlarında kesintiye gitmek...