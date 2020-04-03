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karıştı! Hükümet 'in yıldızlarına restini çekti: Sonuçlarına katlanın!

Corona virüsünün en sert vurduğu ülkelerden biri olan 'den dikkat çeken haberler geliyor. Dünyanın en saygın ve en yüksek gelirli futbol ligi olan 'de futbolcuların alacaklarından vazgeçmemesi ortalığı karıştırdı. ile ilgili süreci yöneten Sağlık Bakanı Matt Hancock, futbolculara maaşlarında kesintiye gitme çağrısında bulundu, "Bu ulusal mücadelede herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini düşünüyorum ve bu Premier Lig futbolcularının üzerlerine düşeni yapmaları gerektiği anlamına geliyor. Premier Lig oyuncularının yapabileceği ilk şey maaşlarında kesintiye gitmek..." dedi. Bakan Hancock, oyunculara kesintiye gitme çağrısında bulunurken, Muhafazakar Parti Dijital, Kültür, Medya ve Spor Komitesi Üyesi Julian Knight ise deyim yerindeyse resti çekti. Knight, "Şu an çalışmayan üst düzey futbolcuların yüz binlerce pound kazanıp, kulüpleri işler vaziyette tutan kulüp çalışanlarının maaşlarını kaybettiği yakışıksız bir durumla karşı karşıyayız. Eğer Premier League bu durumu düzeltmek için harekete geçmeyecekse o zaman hükümet devreye girip, ceplerine darbe vurulanların zararını karşılayacak ciddi mali cezaları kulüplere empoze etmeli." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 3.4.2020 11:04 Güncelleme Tarihi: 3.4.2020 11:46 ABONE OL
İngiltere karıştı! Hükümet Premier Lig'in yıldızlarına corona virüsü restini çekti: Sonuçlarına katlanın!

'de hayatı durdurdu. Dünyanın en prestijli ligi de sürecin başından itibaren oynanmıyor. Yıldız isimlerin bir numaralı durağı olan ligde oyuncular haftalık yüz binlerce pound ödeme alıyor. İngiltere'de corona virüsü ile mücadelenin başındaki Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan flaş bir çıkış geldi. Hayatın durduğuna dikkat çeken Hancock, futbolculara maaşlarından feragat etme çağrısında bulundu. 'Kulüplerle anlaşın' diyen Hancock, "Bu ulusal mücadelede herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini düşünüyorum ve bu Premier Lig futbolcularının üzerlerine düşeni yapmaları gerektiği anlamına geliyor. Premier Lig oyuncularının yapabileceği ilk şey maaşlarında kesintiye gitmek..." dedi.

Muhafazakar Parti Dijital, Kültür, Medya ve Spor Komitesi Üyesi Julian Knight ise çok daha sert ifadelerin yer aldığı bir mektubu Hazine ve Maliye Bakanı'na gönderdi. Knight, milyonluk futbolculara resti çektiği mektupta, hükümeti gerekirse müdahale etmeye çağırdı.

SAĞLIK BAKANI HANCOCK'TAN FUTBOLCULARA ÇAĞRI

Sağlık Bakanı Hancock, ülkenin içinde bulunduğu sıkıntılı süreçte herkesin taşın altına elini koyması gerektiğini söyleedi. Hancock, futbolculara şu ifadelerle çağrıda bulundu:

Bu ulusal mücadelede herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini düşünüyorum ve bu Premier Lig futbolcularının üzerlerine düşeni yapmaları gerektiği anlamına geliyor. Premier Lig oyuncularının yapabileceği ilk şey maaşlarında kesintiye gitmek...

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İngiltere karıştı! Hükümet Premier Lig'in yıldızlarına corona virüsü restini çekti: Sonuçlarına katlanın!
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