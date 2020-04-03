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Sağlık Bakanı'ndan corona virüsü açıklaması: Birkaç hafta içinde zirveye ulaşacak...

Sağlık Bakanı Matt Hancock corona virüsü ile ilgili açıklamasında bulundu. İngiliz Bakan, sosyal mesafe çağrısı yaparken, virüs ile ilgili çalışmalara değindi. Bakan Hancock, "Modelleme, zirvenin önümüzdeki birkaç hafta içinde beklenenden daha erken geleceğini öne sürüyor" dedi. Hancock, corona virüsüne yakalanmıştı.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 3.4.2020 13:08 Güncelleme Tarihi: 3.4.2020 13:34 ABONE OL
İngiltere Sağlık Bakanı'ndan son dakika corona virüsü açıklaması: Birkaç hafta içinde zirveye ulaşacak...

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının bilançosunun ağırlaştığı İngiltere'nin Sağlık Bakanı Matt Hancock, İngiliz halkının sosyal mesafeyi dikkate almaları konusunda uyardı. Hancock, vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymamaları halinde koronavirüsün (Covid-19) salgınının yayılmasında yıkımın şiddetli olacağını söyledi.

İngiltere'den koronavirüs salgınına ilişkin kritik bir açıklama geldi. İngiliz medyasının servis ettiği haberlere göre, Sağlık Bakanı Matt Hancock, koronavirüsün ülkede yayılmasına ilişkin yıkıcı etkisinin beklenenden daha erken gelebileceğini duyurdu.

SOSYAL MESAFEYİ KORUYUN YOKSA YIKICI ETKİSİ GELECEK

Bakan Hancock, tüm ülke halkına sosyal mesafeyi korudukları ve evde kaldıkları için teşekkür etti. Hancock, "Modelleme, zirvenin önümüzdeki birkaç hafta içinde beklenenden daha erken geleceğini öne sürüyor" ifadelerini kullandı. İngiltere Sağlık Bakanı Hancock, geçtiğimiz hafta koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını ve kendisini karantina altına aldığını duyurmuştu. Hancock'un koronavirüs semptomlarının hafiflediği ve iyileştiği duyurulmuştu.

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İNGİLTERE'DE SON DURUM

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 926'ya, virüs tespit edilenlerin sayısı ise 34 bin 173'e yükseldi.

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İngiltere Sağlık Bakanı'ndan son dakika corona virüsü açıklaması: Birkaç hafta içinde zirveye ulaşacak...
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