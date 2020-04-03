İngiltere'de corona virüsü tedavisi gören hamile kadından korkunç sözler: Çarşafı değiştirirken, beni ters çevirdiler...

İngiltere'nin Kent şehrinde yaşayan 39 yaşındaki Karen Mannering, virüse yakalandığında dördüncü çocuğuna altı aylık hamileydi.

Mart ayının ortasından itibaren sürekli bir öksürük ve ateşle mücadele etse de hastane çalışanları Karen'ı getirmekten kaçınıyordu. Ancak hastalığının 11'inci günü bu durum değişti. Karen, "999'u aradım ve nefes alışverişim o kadar kötü duyuldu ki ambulans birkaç dakika içinde evimize geldi. O kadar az bir şekilde hava ciğerlerime gidiyordu ki bana hemen oksijen bağladılar" diyor.