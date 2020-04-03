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'de tedavisi gören hamile kadından korkunç sözler: Çarşafı değiştirirken, beni ters çevirdiler...

dünyayı hızla etkisi altına alırken, virüsün en yoğun görüldüğü ülkelerden biri de Avrupa'nın göbeğindeki . Ülkede vaka sayısı her geçen dakika artarken, iyileşen hastaların demeçleri de korku dolu süreci bir kez daha gözler önüne serdi. Hamileyken coronavirüse yakalanan, tedavi ile virüsten kurtulan İngiliz kadın yaşadıklarını duygulanarak anlattı. 39 yaşındaki Karen Mannering, "6 aylık hamileydim. İki ya da üç gün boyunca yatağa bağlı kaldım. Tuvalete bile gidemiyordum. Eğer çarşafları değiştirmeleri gerekirse beni çeviriyorlardı. Nefes almakta zorlandığım zaman yardım çağırmak için bir düğmeye basıyordum. Ölmekten korkuyordum. Çocuğum ve kendim için savaştım" dedi. İyileşen diğer iki İngiliz de tedavi sürecinde yaşadıkları zor anları dile getirdi.

Giriş Tarihi: 3.4.2020 12:35 Güncelleme Tarihi: 3.4.2020 12:36 ABONE OL
İngiltere'de corona virüsü tedavisi gören hamile kadından korkunç sözler: Çarşafı değiştirirken, beni ters çevirdiler...

'nin Kent şehrinde yaşayan 39 yaşındaki Karen Mannering, virüse yakalandığında dördüncü çocuğuna altı aylık hamileydi.

Mart ayının ortasından itibaren sürekli bir öksürük ve ateşle mücadele etse de hastane çalışanları Karen'ı getirmekten kaçınıyordu. Ancak hastalığının 11'inci günü bu durum değişti. Karen, "999'u aradım ve nefes alışverişim o kadar kötü duyuldu ki ambulans birkaç dakika içinde evimize geldi. O kadar az bir şekilde hava ciğerlerime gidiyordu ki bana hemen oksijen bağladılar" diyor.

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İngiltere'de corona virüsü tedavisi gören hamile kadından korkunç sözler: Çarşafı değiştirirken, beni ters çevirdiler...
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