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'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

'da, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 3.4.2020 10:38 Güncelleme Tarihi: 3.4.2020 10:40 ABONE OL
Kırgızistan'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

Salgınla Mücadele Karargahı'ndan yapılan açıklamada, yurt dışından gelen ve yeni tip koronavirüs testinin pozitif olduğu belirlenen 61 yaşındaki erkeğin, tedavi gördüğü Oş bölgesi Nookat ilçesindeki hastanede yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Açıklamada, ölen kişinin daha önce kronik hastalıkları bulunduğu ifade edildi.

ÇİN VE ÖZBEKİSTAN'DAN YARDIM

Açıklamada, ülkede tespit edilen 14 yeni hastayla vaka sayısının 130'a yükseldiği duyuruldu. Kırgızistan'da 5 hastanın iyileştiği ve 1700'den fazla kişinin gözetim altında tutulduğu belirtilmişti. Öte yandan Özbekistan tarafından Kırgızistan'a bin ton un, 7 bin koruyucu tulum, 20 bin eldiven ve 500 koruyucu gözlük hibe edildi.

Çin hükümeti de Kırgızistan'a 21 bin Kovid-19 hızlı tanı testi bağışladı.

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Kırgızistan'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
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