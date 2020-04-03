Korona Batı’yı bencilleştirdi

Yeni tip koronavirüs salgını bir çok ülkenin sağlık sistemini çökertirken bazılarının da egoist ve bencil yüzünü ortaya çıkardı. Özellikle Fransa'nın İtalya ve İspanya'ya gönderilen 4 milyon maskeye el koyması tarihe kara bir leke olarak geçti. Fransa'nın İsveçli bir firma tarafından Çin'den satın alınan maskelere 5 Mart'ta el konduğu duyuruldu. İsveç hükümetinin devreye girmesi üzerine Fransa, maskelerin sadece yarısını İtalya ve İspanya'ya göndermeyi kabul etti. Daha önce de Çekya, İtalya'ya gönderilen maskelere el koymuştu ve birçok ülkede yardım malzemelerinin ortadan kaybolduğu haberlere yansımıştı.Pandemi karşısında Batı'nın aciz ve bencil tavrını yorumlayan İngiliz Guardian gazetesi, ABD'nin salgın sürecinde küresel liderlik pozisyonunun kaybolduğu ve kendi başına bile yetemediğini yazdı. Nitekim ABD Başkanı Donald Trump, tıbbi koruyucu ekipman stoklarının neredeyse bittiğini duyurdu. Batılı ülkelerin aksine Türkiye şimdiye kadar 30'u aşkın ülkeye tıbbi malzeme başta olmak üzere birçok yardımda bulundu. Son olarak Avrupa'da en fazla ölümün olduğu İtalya ve İspanya'ya Türkiye'den yardım uçakları gitti. Bunun üzerine İtalyan ve İspanyollara ait sosyal medya hesaplarından Türkiye'ye binlerce teşekkür mesajı geldi.Türkiye ile birlikte Rusya ve Çin de bu süreçte ülkelere yardım gönderen devletlerden oldu. Rusya'nın gönderdiği maske ve koruyucu ekipman gibi tıbbi malzemelerin olduğu kargo dün ABD'ye ulaştı. Rus askeri uçağı Antonov-124 New York'a indi. Rusya, İtalya'ya da medikal malzeme ve uzman göndermişti.