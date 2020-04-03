Kovid-19 bilançosu

* Dünya genelinde 52 bin 853 kişi öldü. Vaka sayısı 1 milyonu aştı. 211 bin 878 kişi ise virüsü yenmeyi başardı. 76 bin 408 kişi ile en çok iyileşen vaka sayısı Çin'de görüldü.* Fransa'da bir günde ölenlerin sayısı bin 355'i bularak rekor kırdı. Ülkede ölenlerin sayısı 5 bin 387'ye ulaştı.* ABD'de ölenlerin sayısı 706 kişi artarak 5 bin 808 oldu. Vakalar 240 bine ulaştı.* Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran Kovid-19 nedeniyle 9 ülkede 125 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı.* ABD Federal Acil Durum Ajansı, Pentagon'dan 100 bin ceset torbası istedi.* Rusya'nın, ABD'ye gönderdiği tıbbi ekipmanlar New York'a ulaştı.* İsrail Sağlık Bakanı Yaakov Litzman ile eşinin testi pozitif çıktı.* İtalya'da ölenlerin sayısı 760 artarak 13 bin 915'e yükseldi.* İspanya'da bir günde 961 kişi hayatını kaybetti. Ölü sayısı 10 bin 348.