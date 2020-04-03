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'da Koronavirüs vaka sayıları bu ay zirveye ulaşabilir

Son dakika bilgilerine göre 'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının bu ayın ortasında zirveye ulaşabileceği bildirildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 3.4.2020 08:02 ABONE OL
Malezya'da Koronavirüs vaka sayıları bu ay zirveye ulaşabilir

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Malezya Misyon Temsilcisi Doktor Lo Ying-Ru, Malezya'da Kovid-19 vakalarının artış oranına dikkati çekerek, "Mevcut veriler göz önünde bulundurulduğunda Malezya'daki vakaların nisan ortasında en yüksek noktaya ulaşması öngörülmektedir." açıklamasında bulundu.

Doktor Lo, Malezya'nın Güneydoğu Asya'da en çok Kovid-19 vakasının görüldüğü ülke olduğuna işaret ederek, "Salgına karşı önleyici tedbirlerin kaldırılması ve halkın koruyucu önlemler almaması durumunda durum daha da kötüye gidebilir." diye konuştu.

RAMAZAN PAZARI KURDURULMAYACAK

Öte yandan ülkenin 4 eyaleti, bu yıl geleneksel Ramazan pazarı kurdurmama kararı aldı.

Kedah, Selangor, Terengganu ve Melaka eyalet liderleri, yaptıkları açıklamada bu sene eyaletlerde Ramazan pazarlarının kurulmayacağını, iftarlık satışlarının başka yöntemlerle gerçekleşeceğini bildirdi.

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Malezya'da Koronavirüs vaka sayıları bu ay zirveye ulaşabilir
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