Siverek cezaevinde yeni gelen tutuklular için 5 karantina odası kuruldu

Kovid-19 virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında bin 371'i kapalı, 500'ü de açık cezaevinde olmak üzere toplam bin 871 tutuklunun bulunduğu Siverek T Tipi Kapalı Cezaevi ile Açık cezaevleri en ince ayrıntısına kadar dezenfekte edildi. Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla cezaevindeki tüm tutukluların ateşleri ölçüldükten sonra sosyal mesafe kuralı gereği 10'ar kişilik gruplar halinde dezenfekte edilen bölümlere alındılar. Eldiven ve maske kullanan personelde alınan tedbirler kapsamında, tutuklu ve hükümlülerin ortak kullandıkları oda, banyo, W.C, kütüphane gibi alanları titizlikle dezenfekte ettiler. Farklı cezaevlerinden nakil gelen veya yeni tutuklanan kişiler de önce sağlık kontrolünden geçiriliyor, testleri yapılarak herhangi bir hastalık belirtisi göstermeleri halinde doğrudan hastanelere sevkleri yapılarak cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerle aynı ortamda temas etmelerine izin verilmiyor. Hastalık belirtisi olanlar tek kişilik odalarda 14 günlük karantinada tutuluyor.

5 AYRI KARANTİNA ODASI KURDUK

Siverek Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili de alınan tedbirleri yerinde denetleyerek hastalığa karşı önlemleri en üst seviyeye çıkardıklarını ifade ederek, sadece cezaevi değil, mahkumların taşınması sırasında kullanılan kapalı araçlar ile ortak yaşam alanlarının olduğu bütün alanların titizlikle dezenfekte edildiğini söyledi. Başsavcı Sevgili, "İnfaz koruma memurlarımızı da 14 gün süreyle karantinaya aldık. Karantina süresi dolduktan sonra personeli bu kez kaymakamlıkça tahsis edilen yurt binasına yerleştireceğiz. Cezaevinde de 5 ayrı karantina odası oluşturduk. Yeni tutuklanan bir kişiyi ilk 14 gün karantina odasında tutuyoruz. Ardından ikinci karantina odasına alıyoruz. Adalet Bakanlığımız da bu süreci çok iyi yönetti. Arkadaşlarımız 15 gün boyunca cezaevinden hiç çıkmayacak. Bu süreci en iyi şekilde yürütüp virüsün hiçbir şekilde cezaevlerimize yayılmasına izin engel olacağız" dedi.