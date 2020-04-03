Son dakika: ABD'de coronavirüsten ölenler böyle taşınıyor! Ürküten görüntüler...

ABD'de coronavirüsü vaka sayısı artarken ölü sayısı da 6,095'i bulmuş durumda. ABD Başkanı Trump, salgının böyle gitmesi durumunda ölü sayısının 100 ile 200 bin arasında olacağını söyledi.

ABD'nin New York şehri, Çin'deki Wuhan'a dönüşmüş durumda. Özellikle Manhattan bölge hastanesi önündeki cesetlerin görüntüleri şok etti. Virüs nedeniyle ölenlerin cesetlerin artık mevcut kapasiteyi zorlamaya başladığı açıklandı. Yaşanan ölümler sonrasında kentteki morg kapasitesi tam 4 kat arttırıldı. Yaşanan bu gelişme, ülke medyasında son dakika olarak duyuruldu.

MOBİL MORGLAR KURULDU



Davis, New York şehir sınırları içinde bulunan Manhattan'ın Kips Bay mahallesindeki Bellevue Hastane Merkezi'nin yakınında, Queens Elmhurst Hastanesi, Brooklyn Hastane Merkezi başta olmak üzere şehirdeki bazı hastanelerin bahçelerine ve yakın bölgelerine mobil morg ünitelerinin kurulduğunu belirtti.

EYALET CENAZE DİREKTÖRLERİ BİRLİĞİ MÜDÜRÜ: "EN KÖTÜ SENARYOYA HAZIRLANIYORUZ"

New York Eyalet Cenaze Direktörleri Birliği'nin (NYSFDA) Genel Müdürü olan Mike Lanotte, "en kötü senaryoya hazırlanıyoruz" dedi. Ayrıca Queens bölgesindeki krematoryum başkanı olan Di Troia bu kadar cesedin en son 11 Eylül saldırısı sonrası gördüğünü ifade etti.

Mobil morglar

BROOKLYN'DE ÇEKİLEN AMATÖR GÖRÜNTÜLER

Brooklyn'de virüsten ölenlerin mobil morglara taşındığı görüntüleri ortaya çıktı. Çekilen amatör kamera görüntülerinde cesetlerin birer birer yapılan mobil morglara taşındığı görüldü.

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