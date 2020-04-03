Son dakika haberi: Boris Johnson'a tokat gibi İslamofobi sözleri: Sizin için canlarını tehlikeye atıyorlar...

Corona virüsü salgınının kontrolden çıktığı İngiltere'de ölü sayısı 3 bini geçti. Ülkede hayatını kaybedenler arasında sağlık çalışanları da yer alıyor. Vefat eden sağlık çalışanları arasında 5 Müslüman doktor ve 1 Müslüman hemşire de yer alıyor. İslamofobinin yaygın olarak görüldüğü ülkede Müslüman doktorların çabalarına dikkat çeken Cordoba Vakfının Başkanı Enes el-Tikriti, yaptığı açıklamada, "Dünyanın dört bir yanından İngiltere'ye gelen Müslümanlar ve göçmenler, koronavirüs kurbanlarının hayatlarını kurtarmak için en iyilerimizi, en bilgililerimizi, en adanmışlarımızı, en onurlularımızı verdiğimizi ilan eden bir şeref listesini başlarının üstünde tutabilir." derken, İngiliz Profesör Todd Green'den çok daha sert bir açıklama geldi. Green, Boris Johnson'un daha önce yaptığı İslamofobi içerikli açıklamaya dikkat çekti, "Sizler için canlarını Müslüman doktorlar tehlikeye atıyorlar" dedi.

ÖLEN SAĞLIK ÇALIŞANLARI ARASINDA MÜSLÜMANLAR DA VAR

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Müslüman 5 doktor ve bir hemşire hayatını kaybetti.

İngiltere'de 3 bini aşkın koronavirüs kurbanı arasında sağlık çalışanları da yer alıyor.

Son olarak İngiltere'nin Batı Midlands bölgesindeki Walsall Manor Hastanesi'nde görev yapan 36 yaşındaki hemşire Areema Nasreen, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, 3 çocuk annesi Nasreen'in durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alındığı ancak kurtarılamadığı belirtildi.