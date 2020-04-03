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Son dakika... güçleri Filistinli Bakanı evine baskın düzenleyerek gözaltına aldı!

güçleri, Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi'yi bu sabah evine düzenledikleri baskınla gözaltına aldı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 3.4.2020 09:46 Güncelleme Tarihi: 3.4.2020 09:53 ABONE OL
Son dakika... İsrail güçleri Filistinli Bakanı evine baskın düzenleyerek gözaltına aldı!

Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisi ve istihbarat elemanlarından oluşan çok sayıda kolluk kuvvetinin, Hedmi'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'e bağlı Es-Savvane beldesindeki evine baskın düzenlediği belirtildi.

EVİNİN KAPILARINI KIRARAK GİRDİLER!

Açıklamada, baskın sırasında evin dış ve iç kapılarının kırıldığı, evin içinde köpeklerle arama yapıldığı, evdeki 10 bin İsrail şekeline (yaklaşık 2 bin 750 dolar) el konulduğu kaydedildi.

APAR TOPAR GÖZALTINA ALINDI!

Arama sırasında eve zarar verildiği aktarılan açıklamada, Bakan Hedmi'nin sorgulama merkezine götürüldüğü, gözaltına alınma nedeninin ise bilinmediği ifade edildi. Bakan Hedmi, son 1 yılda dördüncü kez İsrail polisince evine düzenlenen baskınla gözaltına alınıyor.

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Son dakika... İsrail güçleri Filistinli Bakanı evine baskın düzenleyerek gözaltına aldı!
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