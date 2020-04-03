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: O doktor corona virüs günlerini böyle anlattı! “Kendimizi taşıyıcı olarak görüyoruz”

Prof.Dr.Cemil Taşçıoğlu'nun corona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde 601 sağlık çalışanının corona virüse yakalandığını duyurdu. Herkesin "evde kal" çağrısına uyarak hayatını izole şekilde sürdürdüğü bu durumda sağlık çalışanları tüm gücüyle mücadele ediyorlar. Son olarak koronavirüs le mücadelede görev alan sağlık çalışanlarından beyin ve sinir cerrahisi araştırma görevlisi doktor yaşadıklarını anlattı. Özge Vural; yaptığı açıklamalarında 1-0 geriden başladıklarını, kendilerini taşıyıcı olarak gördüklerini ve evde bile maskeyle gezdiklerini sözlerine ekledi. Öte yandan 601 kişiden birinin kendisi de olabileceğini söylerken durumun vahim oluşunu gözler önüne serdi. İşte haberinin ayrıntıları!

Giriş Tarihi: 3.4.2020 10:17 Güncelleme Tarihi: 3.4.2020 10:20 ABONE OL
SON DAKİKA: O doktor corona virüs günlerini böyle anlattı! “Kendimizi taşıyıcı olarak görüyoruz”

Tıp dünyasının acı kaybı olan Prof.Dr. Cemil Taşçıoğlu corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Bu mücadelede sonuna kadar savaşan doktorun bu salgına yenik düşmesi bütün tıp dünyasını hüzne boğarken öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu'nun ardından açıklamalarında bulundu. Yapılan açıklamaya göre; 601 sağlık çalışanının corona virüse yakalandığı duyuruldu. Bu bakımdan sağlık çalışanlarından biri olan ve corona virüsle en ön safta mücadele eden beyin ve sinir cerrahisi araştırma görevlisi doktor yaşadıklarını anlattı. Özge Vural, uyku uyumadıklarını, 1-0 geriden başladıklarını, bu salgının kendilerini ikiye böldüklerini anlattı. Salgını hafife alanlar ile obsesif olanlar olarak iki şekilde değerlendirildiğini söylerken "beden sağlığını koruyalım derken ruh sağlığından da olabiliriz" diyerek sözlerine devam etti.

CORONA VİRÜS GÜNLERİNİ BÖYLE ANLATTI: TETİKTE BEKLİYORUZ!

Corona virüs ile mücadelesini anlatan beyin ve sinir cerrahisi araştırma görevlisi doktor Özge Vural yaşadıklarını anlattı. Çarpıcı gerçeklik ile ele aldığı bu salgının hayatını nasıl değiştirdiğini gözler önüne sererken son dakika açıklamalarında bulundu.

İşte doktordan çarpıcı corona virüs açıklamaları..

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SON DAKİKA: O doktor corona virüs günlerini böyle anlattı! “Kendimizi taşıyıcı olarak görüyoruz”
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