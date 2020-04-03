SON DAKİKA: O doktor corona virüs günlerini böyle anlattı! “Kendimizi taşıyıcı olarak görüyoruz”

Tıp dünyasının acı kaybı olan Prof.Dr. Cemil Taşçıoğlu corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Bu mücadelede sonuna kadar savaşan doktorun bu salgına yenik düşmesi bütün tıp dünyasını hüzne boğarken öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu'nun ardından son dakika açıklamalarında bulundu. Yapılan açıklamaya göre; 601 sağlık çalışanının corona virüse yakalandığı duyuruldu. Bu bakımdan sağlık çalışanlarından biri olan ve corona virüsle en ön safta mücadele eden beyin ve sinir cerrahisi araştırma görevlisi doktor Özge Vural yaşadıklarını anlattı. Özge Vural, uyku uyumadıklarını, 1-0 geriden başladıklarını, bu salgının kendilerini ikiye böldüklerini anlattı. Salgını hafife alanlar ile obsesif olanlar olarak iki şekilde değerlendirildiğini söylerken "beden sağlığını koruyalım derken ruh sağlığından da olabiliriz" diyerek sözlerine devam etti.

CORONA VİRÜS GÜNLERİNİ BÖYLE ANLATTI: TETİKTE BEKLİYORUZ!

Corona virüs ile mücadelesini anlatan beyin ve sinir cerrahisi araştırma görevlisi doktor Özge Vural yaşadıklarını anlattı. Çarpıcı gerçeklik ile ele aldığı bu salgının hayatını nasıl değiştirdiğini gözler önüne sererken son dakika açıklamalarında bulundu.

İşte doktordan çarpıcı corona virüs açıklamaları..