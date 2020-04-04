4 Avrupa ülkesi arasında maske krizi

KOVID-19 salgını devam ederken, Avrupa Birliği'nin 4 ülkesi İsveç, Fransa, İtalya ve İspanya arasında maske krizi patlak verdi. İsveçli sağlık şirketi Mölnlycke, Çin'den İspanya ve İtalya'ya gönderilmek üzere ithal ettikleri milyonlarca yüz maskesi ve eldivene Fransa'nın el koyduğunu belirtti. Şirket Müdürü Richard Twomey, yeni sağlık malzemelerini, Belçika üzerinden İtalya ve İspanya'ya göndereceğiz dedi. Çin'den ithal edilen ve Almanya üzerinden İtalya'ya gönderilecek maskelere de Almanya'nın el koyduğu belirtilmişti. İtalyanların tıbbi malzeme taşıyan gemilerine el koyduğunu açıklayan Tunus hükümeti de " Avrupa ülkeleri bir histeri yaşıyor" demişti.