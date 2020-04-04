A News 3 yaşında

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ilk özel uluslararası İngilizce haber kanalı A News üçüncü yaşını kutladı. Turkuvaz Medya Gurubu'nun tecrübesi ile üç yıl önce yayın hayatına başlayan A News; kurulduğu günden bugüne etik yayın ilkeleri çerçevesinde Türkiye'nin ve bölge ülkelerinin haberlerini farklı bakış açılarıyla tarafsız ve doğru habercilik anlayışıyla sunarak, algı operasyonlarının yapılmasına izin vermedi. Turkuvaz Medya Gurubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Serhat Albayrak, kanalın üçüncü kuruluş yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Kanalımız, içinde bulunduğumuz ve tüm dünyayı sarsan bu olağanüstü dönemde, ilk günden beri korona virüs salgını ile ilgili tüm gelişmeleri yakından ve yerinde takip edip, başarılı ve özverili bir şekilde anlık olarak izleyicisiyle buluşturmuştur. Gerek içinde bulunduğumuz dönemde göstermiş olduğu yüksek çabaları, gerekse şu ana kadar ulaştığı tüm başarıların arkasında A News kanalımızın tecrübeli ve dinamik kadrosunun payı büyüktür. A News'i bugünlere getiren herkese teşekkür ediyor, daha nice yıl dönümlerini birlikte ve sağlıkla kutlamayı diliyorum" dedi. SABAH