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'den son dakika: Başmüfettiş Atkinson'un işine son verdi!

Amerika Birleşik Devletleri'nden gündeme bomba gibi düşen son dakika haberi! Başkanı , Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı ve kendisine azil soruşturması açılmasına yol açan telefon görüşmesine ilişkin muhbir raporuyla ilgilenen Başmüfettiş Michael Atkinson'ın işine son verdi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 4.4.2020 08:38 Güncelleme Tarihi: 4.4.2020 08:48 ABONE OL
ABD'den son dakika: Donald Trump Başmüfettiş Atkinson'un işine son verdi!

Trump, Senato İstihbarat Komitesine gönderdiği mektupta, İstihbarat Toplumu Başmüfettişi Atkinson'ın işine son verildiğini bildirdi.

Mektupta, başmüfettiş olarak atadığı kişilere duyduğu güvenin kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayan Trump, "Artık Atkinson'a güvenmem gibi bir durum söz konusu olamaz." ifadesini kullandı.

Atkinson'ın görevinden 1 ay içinde ayrılacağını belirten Trump, yerine aday göstereceği ismi yakın zamanda belirleyeceğini kaydetti.

MUHBİR MEKTUBU TRUMP'IN AZİL SÜRECİNİ BAŞLATMIŞTI

Adı açıklanmayan bir "muhbir" tarafından yazılan raporda, Trump'ın, Demokrat rakibi Joe Biden ve oğluna yönelik Ukrayna'da soruşturma yapılması için, temmuz ayındaki telefon görüşmesinde Zelenskiy'e baskı yaptığı belirtilmişti.

Başmüfettiş Atkinson, bu rapor hakkında Kongreyi bilgilendiren ilk isim olmuştu. Temsilclier Meclisi, eylül ayında Trump hakkında azil soruşturması açmıştı.

Yaklaşık 5 aylık süreçte Temsilciler Meclisinde aralık ayında iki azil maddesiyle suçlanan Trump, 5 Şubat günü Senatoda yapılan oylama sonucunda her iki suçlamadan da aklanmıştı.

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ABD'den son dakika: Donald Trump Başmüfettiş Atkinson'un işine son verdi!
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