‘Afrika halkı sizin fareleriniz değil’

Kovid-19 salgının başlamasından bu yana kendilerinden başkasını düşünmeyen Batılı ülkeler şimdi de içlerindeki ırkçılığı dışarıya vurmaya başladı. Fransa'da Ulusal Sağlık ve Tıbbi Araştırma Enstitüsü Genel Direktörü Doktor Camille Locht ve Paris'teki Cochin Hastanesi Acil Servisi Şefi Prof. Dr. Jean-Paul Mira'nın ırkçı açıklamalarına tepki yağıyor. "Kovid-19 aşılarını Afrika'da test edemez miyiz" diyen Mira, AIDS tedavisinde daha önce Afrika'da "hayat kadınları" üzerinde denemeler yapıldığını söylemişti. Locht ise Mira'nın bu önerisine karşılık, "Haklısınız. Afrika'da BCG ile ilgili bir çalışma yapmayı düşünüyoruz. Bir çalışma başlatacağız" demişti.Dünyanın dört bir yanından ırkçı Fransızlara tepki yağdı. Sosyal medyada ağlarında "Irkçılıkları yine hortladı", "Sümürgecilik bitmedi" ve "Benciller gibi tepkiler yükseldi.Afrikalı sosyal medya kullanıcıları "İlk önce Avrupa'da ne isterseniz deneyin. Afrika halkı sizin deney fareleriniz değil" şeklinde tepkilerini dile getirdi.Gazeteci Sihame Assbague "Sömürge bitmedi. Televizyon programına katılan 2 doktor insanların hayatları üzerinde hiyerarşi oluşturuyor. Bu ırkçılıktır. Onlar barbardır" dedi.Bir süredir Müslümanlara yönelik şiddet haberleriyle gündeme gelen Hindistan'da Kovid-19 salgını sırasında da yine çeşitli bahanelerle Müslümanlar hedef tahtasına kondu. Ülkede salgının Müslüman bir cemaatten yayıldığı iddiası sonrasında nefret söylemleri yine çığ gibi büyüdü. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, "coronajihad" etiketi altında Müslümanlara yönelik, "Hindistan'ı Müslümanlardan temizleyin" şeklinde ifadeler kullandı.