Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: İspanya Dışişleri Bakanı iddialarını reddetti

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

İspanya Dışişleri Bakanı biraz önce açıklama yaptı. Bazı bölgelerde medyada Türkiye'yle ilgili çıkan haberleri reddetti. Bizim şu anda önümüzdeki listeye göre 94 ülkeden 41 malzeme talebi var. Bu taleplerin hepsinin karşılamamız mümkün değil. 23 ülkeye farklı malzemeler gönderdik. Sağlık Bakanlığımızın tespitlerine göre ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamak. Bizim ihtiyaçlarımız garanti altına almamız lazım. İspanya'dan da uzun listelik bir talep gelmişti. Bunların hepsinin karşılamamız mümkün değil. Solunum cihazı ihracatı da izne bağlı.

Bugün gerçekten İspanya'da çıkan yanlış haberden dolayı yanlış yorumlarda geldi.

Özellikle de ürünlere el koyma gibi çok çirkin bir suçlama oldu. Ama Dışişleri Bakanı canlı yayında gerçekleri açıklamış oldu.

İspanya İtalya AB içinde bizi güçlü destekleyen ülkelerden biridir. İspanya ile her türlü ilişkilerimiz çok iyi.

Yurt dışındaki olan zor durumdaki vatandaşlarımızla ilgili çalışmalarımız sürdürüyoruz. 55 yakın ülkeden 25 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik. 14 gün karantinaya tabi tutuluyor.

Yurt dışında 156 vatandaşımız hayatını kaybetti. 50'ye yakın cenazeyi ülkemize getirdik.

Vatandaşlarımızdan rica ediyorum, tedbirler cezalandırmak için değil. Vatandaşlarımızın iyiliği için bu tedbirleri alıyoruz. Sokağa çıkma yasağı gibi talepler geliyor fakat biz bunu gönüllülük esasıyla aşacağımızı düşünüyorum. Şimdi önemli olan bu hastalığa yakalanmamak. Sağlık her şeyden önemlidir. Türkiye olarak milletçe bu günleri aşacağız. Bu süreçte uyarılara dikkat edelim. İmkanlarımızı seferber edelim.

İSPANYA DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN TEŞEKKÜR

Öte yandan İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya Türkiye'ye koronavirüsle mücadelede yapmış olduğu yardımlardan dolayı teşekkür etti.