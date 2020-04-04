Corona virüsü son dakika haberi: Yürekleri yakan kare! 35 yıllık eşine böyle veda etti...

Dünyanın bir çok ülkesinde koronavirüs krizi nedeniyle cenaze törenlerini yasakladı. Virüs pek çok aileyi, sevdikleriyle vedalaşma şansından mahrum bıraktı. İngiltere'nin Cardiff bölgesinde yaşayan Susan Cadogan (73), koronavirüs sebebiyle evde karantinada bulunduğu için, yaşamını yitiren kocasının cenazesine katılamadı. Görevliler, cenaze arabasını yaşlı kadının evinin önünden geçirdiler. Susan, pencereden kocasını son yolculuğuna uğurladı.

Cardiff bölgesinde yaşayan Susan Cadogan, 35 yıllık kocası emekli asker Peter Cadogan'ı (75) 2 Mart'ta kanserden kaybetti. Koronavirüs salgı sebebiyle evinde karantina altına olan Susan, kocasının cenazesine katılamadı.