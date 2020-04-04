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haberi: Yürekleri yakan kare! 35 yıllık eşine böyle veda etti...

dünyayı kasıp kavurmaya devam ederken, ölü sayısı 60 bini geçti. Vaka sayısı 1 milyon 150 bine dayanırken, dünyadan yürek yakan kareler gelmeye devam ediyor. Birçok insan eşinden, çocuğundan, annesinden, babasından vazgeçmek zorunda kalırken, birçok kez yasaklar nedeniyle onlara veda bile edemiyor. Coronavirüsü dramını en iyi anlatan karelerden biri de 'den geldi. Cardiff bölgesinde yaşayan Susan Candogan, eski asker eşi Peter Candogan'ı corona virüsüne kurban verdi. Susan Candogan, 35 yıllık eşine camdan acı dolu bakışlarla veda etti. O fotoğraf yürekleri sızlattı...

Giriş Tarihi: 4.4.2020 16:49 Güncelleme Tarihi: 4.4.2020 16:51 ABONE OL
Corona virüsü son dakika haberi: Yürekleri yakan kare! 35 yıllık eşine böyle veda etti...

Dünyanın bir çok ülkesinde koronavirüs krizi nedeniyle cenaze törenlerini yasakladı. Virüs pek çok aileyi, sevdikleriyle vedalaşma şansından mahrum bıraktı. 'nin Cardiff bölgesinde yaşayan Susan Cadogan (73), koronavirüs sebebiyle evde karantinada bulunduğu için, yaşamını yitiren kocasının cenazesine katılamadı. Görevliler, cenaze arabasını yaşlı kadının evinin önünden geçirdiler. Susan, pencereden kocasını son yolculuğuna uğurladı.

Cardiff bölgesinde yaşayan Susan Cadogan, 35 yıllık kocası emekli asker Peter Cadogan'ı (75) 2 Mart'ta kanserden kaybetti. Koronavirüs salgı sebebiyle evinde karantina altına olan Susan, kocasının cenazesine katılamadı.

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Corona virüsü son dakika haberi: Yürekleri yakan kare! 35 yıllık eşine böyle veda etti...
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