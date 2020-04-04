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Coronavirüsü yine hafife aldı! Brezilya Devlet Başkanı bu kez de yağmura benzetti!

tüm dünyayı etkisi altına alırken, Brezilya Devlet Başkanı Jair 'nun umursamazlığı sürüyor. Ülkesinde 350'ye yakın kişinin ölümüne aldırış etmeyen Bolsonaro, virüsü bu kez de yağmura benzetti. Bolsonaro, "Bu virüs bir yağmur gibidir ve bütün ülkeyi yüzde 70 ıslatacak, enfekte olanların bağışıklık sistemi kazandığında ülke özgür olacak." dedi. Bolsonaro daha önce de birçok açıklamasında virüsü hafife almış, ülkesinde eleştirilerin odağı olmuştu. Sokaklara dökülen Brezilyalılar, Bolsonaro'yu protesto etmişti.

Giriş Tarihi: 4.4.2020 14:04 Güncelleme Tarihi: 4.4.2020 14:25 ABONE OL
Coronavirüsü yine hafife aldı! Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro bu kez de yağmura benzetti!

Ülke basınında çıkan haberlere göre, Brezilya Devlet Başkanı Jair , bir etkinlik çıkışı basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu virüs bir yağmur gibidir ve bütün ülkeyi yüzde 70 ıslatacak, enfekte olanların bağışıklık sistemi kazandığında ülke özgür olacak" ifadesini kullandı.

İŞSİZLİĞİ KALKAN YAPTI

Salgın nedeniyle sosyal mesafe tedbirleri alan valilere ve belediye başkanlarına tepkisini yineleyen Bolsonaro, "Pozisyonumu zaten biliyorsunuz, Brezilya halkı bu kararları 2-3 ay kaldıramaz. Muazzam bir işsizlik olacak" değerlendirmesinde bulundu.

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Coronavirüsü yine hafife aldı! Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro bu kez de yağmura benzetti!
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