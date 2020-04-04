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Dünya bu son dakika haberini konuşuyor! satan restoran sahibinden gelen flaş itiraflar gündeme oturdu!

Corona virüs salgınına yönelik peş peşe gelmeye devam ederken bunlara bir yenisi daha eklendi. Dünyayı kasıp kavuran bu salgının bulaştığı insan sayısı 1 milyon 100 bini geçerken satan restoran sahibinin yaptığı flaş açıklamalar gündeme oturdu. halkının beslenme alışkanlıkları hala tartışma konusu iken Çin'de kedi ve köpek etinin tüketilmesi ve satışının yasaklanma kararı aldığı ilk şehir Şıncın olmuştu. Ancak bu kentte yaşayan ve Çin'de köpek eti satışı yapan bir restoran sahibinden gelen itiraflar dünya gündemine oturdu. Gizli satıcılardan yavru köpekler aldıklarını, gerekli işlemleri yaptıktan sonra isteyenlere servis ettiklerini duyurması şok etkisi yarattı. Kimliğinin verilmesini istemeyen şef, bazı köpek satıcıları için ise özel olarak binlerce yavru yetiştirdiklerini söylüyor. İşte son dakika corona virüs haberine ilişkin tüm ayrıntılar!

Giriş Tarihi: 4.4.2020 10:56 Güncelleme Tarihi: 4.4.2020 11:09 ABONE OL
Dünya bu son dakika haberini konuşuyor! Köpek eti satan restoran sahibinden gelen flaş itiraflar gündeme oturdu!

Corona virüs salgının ilk ortaya çıktığı ülke olarak bilinen 'de sular durulmuyor. Çin'in Şıncın kentinde corona virüs nedeniyle kedi ve tüketilmesi ve satışının yasaklanmasına yönelik karar alınmıştı. Ancak burada yaşayan bir restoranın patronu konuya yönelik flaş açıklamalarda bulundu. Restoran sahibinden gelen itiraflar gündeme otururken söyledikleri dünya gündeminde büyük yankı uyandırdı. Bazı köpek satıcılarının menüleri için özel olarak binlerce yavru yetiştirdiklerini söylerken müşterilerin de özel olarak köpek eti olup olmadığını sorduklarını belirtti. Restorana sadece köpek eti yemek için geldiklerini söylerken eğer satışı olmazsa gideceklerini de sözlerine ekledi.

DÜNYA BU SON DAKİKA HABERİNİ KONUŞUYOR!

Corona virüs salgınının ortaya çıktığı ilk yer Çin'de sular durulmuyor. Edinilen son dakika bilgisine göre; bir restoran sahibinin yaptığı itiraflar gündeme bomba gibi düştü. Corona virüs salgınına yönelik tedbirler alınmaya devam ederken Çin pazarından gelen görüntüler çok konuşuldu.

İşte corona virüs haberine yönelik tüm ayrıntılar!

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Dünya bu son dakika haberini konuşuyor! Köpek eti satan restoran sahibinden gelen flaş itiraflar gündeme oturdu!
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