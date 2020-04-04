Dünya bu son dakika haberini konuşuyor! Köpek eti satan restoran sahibinden gelen flaş itiraflar gündeme oturdu!

Corona virüs salgının ilk ortaya çıktığı ülke olarak bilinen Çin'de sular durulmuyor. Çin'in Şıncın kentinde corona virüs nedeniyle kedi ve köpek eti tüketilmesi ve satışının yasaklanmasına yönelik karar alınmıştı. Ancak burada yaşayan bir restoranın patronu konuya yönelik flaş açıklamalarda bulundu. Restoran sahibinden gelen itiraflar gündeme otururken söyledikleri dünya gündeminde büyük yankı uyandırdı. Bazı köpek satıcılarının menüleri için özel olarak binlerce yavru yetiştirdiklerini söylerken müşterilerin de özel olarak köpek eti olup olmadığını sorduklarını belirtti. Restorana sadece köpek eti yemek için geldiklerini söylerken eğer satışı olmazsa gideceklerini de sözlerine ekledi.

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Corona virüs salgınının ortaya çıktığı ilk yer Çin'de sular durulmuyor. Edinilen son dakika bilgisine göre; bir restoran sahibinin yaptığı itiraflar gündeme bomba gibi düştü. Corona virüs salgınına yönelik tedbirler alınmaya devam ederken Çin pazarından gelen görüntüler çok konuşuldu.

İşte corona virüs haberine yönelik tüm ayrıntılar!