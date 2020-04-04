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’dan corona virüs kararı! Konum bilgileri paylaşılacak!

Corona virüsle mücadele kapsamında tüm dünyada pek çok alanda değişiklikler yapılmaya ve kısıtlamalar getirilmeye devam ediyor. Edinilen bilgisine göre; , yeni tip corona virüs salgını ile mücadele kapsamında kimlerin "Evde Kal" uyarılarını dikkate alıp almadığını göstermek için konum verilerini açıklayacağını duyurdu. 131 ülke ve bölgede insanların hareketlerine ilişkin topladığı verileri kamuyla paylaşacak olan Google aynı zamanda vatandaşların konumu ya da kimliğini tespit etmeye yönelik bilgilerin ise paylaşılmayacağını belirtti. Salgınla mücadeleye destek olmak amacıyla yapılan bu çalışma vatandaşların nereye gittiğini gösteren bir rapor niteliği de kazanacak. İşte son dakika corona virüs haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 4.4.2020 08:19 Güncelleme Tarihi: 4.4.2020 08:31 ABONE OL
Google’dan son dakika corona virüs kararı! Konum bilgileri paylaşılacak!

Tüm dünyada corona virüs salgını ile ilgili mücadele devam ederken haberleri de peş peşe geliyor. Son olarak corona virüs kararını duyurdu. Arama motoru şirketi olan Google'ın yaptığı açıklamaya göre; 131 ülke ve bölgedeki insanların hareketlerine ilişkin topladığı veriler kamuyla paylaşılacak. Salgınla mücadeleye destek olma amacıyla alınan bu karar, vatandaşların gittikleri yerlerin ne kadar kalabalık olduğuna dair bilgileri de kapsayacak. Öte yandan; vatandaşların kimliğini tespit etmeye yönelik bilgilerin ise paylaşılmayacağı vurgulandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

GOOGLE'DAN FLAŞ KORONAVİRÜS KARARI!

Arama motoru şirketi Google, koronavirüs mücadelesi kapsamında çeşitli kararlar aldı. İnsan sağlığına yönelik olan bu kararlar vatandaşların en az hasarla durumu atlatlamasına ve tehlikeli olabilecek durumlardan korunmasına yönelik çalışmaları kapsıyor.

İşte son dakika corona virüs haberinden ayrıntılar!

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Google’dan son dakika corona virüs kararı! Konum bilgileri paylaşılacak!
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