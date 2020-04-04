Google’dan son dakika corona virüs kararı! Konum bilgileri paylaşılacak!

Tüm dünyada corona virüs salgını ile ilgili mücadele devam ederken son dakika haberleri de peş peşe geliyor. Son olarak Google corona virüs kararını duyurdu. Arama motoru şirketi olan Google'ın yaptığı açıklamaya göre; 131 ülke ve bölgedeki insanların hareketlerine ilişkin topladığı veriler kamuyla paylaşılacak. Salgınla mücadeleye destek olma amacıyla alınan bu karar, vatandaşların gittikleri yerlerin ne kadar kalabalık olduğuna dair bilgileri de kapsayacak. Öte yandan; vatandaşların kimliğini tespit etmeye yönelik bilgilerin ise paylaşılmayacağı vurgulandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

GOOGLE'DAN FLAŞ KORONAVİRÜS KARARI!

Arama motoru şirketi Google, koronavirüs mücadelesi kapsamında çeşitli kararlar aldı. İnsan sağlığına yönelik olan bu kararlar vatandaşların en az hasarla durumu atlatlamasına ve tehlikeli olabilecek durumlardan korunmasına yönelik çalışmaları kapsıyor.

İşte son dakika corona virüs haberinden ayrıntılar!