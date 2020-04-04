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, açıkladı! İşte dünya genelindeki son durum...

Coronavirüsü salgını ile ilgili son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Bu güne kadar dünya genelinde 1 milyon 170 binin üzerinde corona virüsü vaka sayısı bulunurken 63 bin kişi hayatını kaybetti. dünya geneline coronavirüsü (Covid-19) görülen ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı. İşte dünya genelinde son durum...

AA Dünya
Giriş Tarihi: 4.4.2020 22:22 Güncelleme Tarihi: 4.4.2020 22:27 ABONE OL
İletişim Başkanlığı, açıkladı! İşte dünya genelindeki son durum...

Coronna virüsü dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Edinilen son dakika habere göre dünya genelinde coronavirüsü enfekte sayısı 1 milyonun üzerine çıkarken covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 63 binin üzerinde ulaştı. İletişim Başkanlığı dünya genelinde coronavirüs görülen ülkelerdeki son durumu açıkladı. İşte detaylar...

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 170 bini geçtiği, 63 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 242 bin 500'den fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

Ülkelere göre, saat 21.15 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

ÜLKE TOPLAM VAKA TOPLAM ÖLÜM TOPLAM TABURCU
Türkiye 23.934 501 786
İtalya 124.632 15.362 20.996
İspanya 124.736 11.744 34.219
ABD 300.164 8.142 14.464
Fransa 89.953 7.560 15.438
Birleşik Krallık 41.903 4.313 135
İran 55.743 3.452 19.736
Çin 81.639 3.326 76.755
Hollanda 16.627 1.651 250
Almanya 92.150 1.330 26.400

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İletişim Başkanlığı, açıkladı! İşte dünya genelindeki son durum...
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