İspanya'dan son dakika corona virüsü kararı! Tarih uzatıldı...

Koronavirüsün en sert vurduğu ülkelerin başında gelen İspanya'da OHAL süresi uzatıldı. Başbakan Pedro Sanchez, ülke genelinde OHAL'in 26 Nisan'a dek uzatıldığını duyurdu. İspanya'da son 24 saatte 809 kişi hayatını kaybetmişti. Vaka sayısı 11 bin 774 oldu.

BİLANÇO GİDEREK AĞIRLAŞIYOR

İspanya'da vaka sayısı 119 bin 119 olarak açıklandı. Ülkede vaka sayısı her geçen akika artarken, İtalya ile birlikte en fazla vakanın görüldüğü Avrupa ülkesi konumunda bulunuluyor. Dünyada en çok vaka ABD'de görülürken, en çok ölümlü vaka İtalya'da görüldü. İspanya ise toplu ölümlerin başlaması ile İtalya'yı yakalamış durumda.

Ülkede ekonomi ve sağlık sistemi çökerken, tıbbi malzeme açığı bulunuyor. Türkiye, MSB aracılığı ile İspanya'ya tıbbi malzeme desteğinde bulunmuştu.

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