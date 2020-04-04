Korona da ABD ve AB’yi ikna edemedi

BIRLEŞMIŞ Milletler (BM) Genel Kurulu, koronavirüs salgınına karşı küresel dayanışma ve uluslararası işbirliğinin artırılması çağrısı yapan kararı onayladı. 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda 188 ülkenin sponsor olduğu karar, oy birliğiyle kabul edildi. Ancak Rusya'nın salgınının neden olduğu zorluklar karşısında ticaret savaşlarına son verilmesi ve BM Güvenlik Konseyi onayı olmadan ülkelerin tek taraflı yaptırım kararı almaması çağrısını içeren tasarısı kabul edilmedi. Karara ABD, Avrupa Birliği ve Ukrayna itiraz etti.