Kovid-19 küresel bilanço

Dünya genelinde vaka sayısı 1 milyonu geçti. 58 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti. 228 binden fazla kişi ise virüsü yenmeyi başardı.ABD'de vaka sayısı 272 bin 998. Ölenlerin sayısı 7 bini aştı.Dün koronavirüs nedeniyle İtalya'da 766, İspanya'da 850, Fransa'da bin 120, İngiltere'de 684 kişi hayatını kaybetti.Almanya'da 2 bin 300'den fazla doktor ve sağlık çalışanında koronavirüs teşhis edildi. Binden fazla sağlık çalışanı da karantinada.AB, koronavirüs salgınından en ağır etkilenen ve yalnız bırakıldığını düşünen İtalya'dan özür diledi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeterli dayanışma gösterilmemesinin incitici olduğunu belirterek "Ama artık yanınızdayız" dedi.İran'da 2 haftalık bir bebekte koronavirüs tespit edildi.Kıbrıs Rum kesiminde koronavirüs taşıyan bir anne, sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi.Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında sınırların kapatılmasıyla mahsur kalan 46 Türk işçi Bursa'ya getirilerek karantinaya alındı. Yaklaşık üç haftadır yurda dönmek isteyen işçiler SABAH'ın duyurmasının ardından Türk ve Makedon makamları tarafından hazırlanan bir otobüsle Türkiye'ye gönderilmişti.