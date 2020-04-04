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Son dakika: Bakan KYK yurtlarındaki corona virüsü karantinası ile ilgili rakamları açıkladı!

Son dakika haberi... , yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756 vatandaşın bulunduğunu açıkladı.

Giriş Tarihi: 4.4.2020 11:56 Güncelleme Tarihi: 4.4.2020 12:01 ABONE OL
Son dakika: Bakan KYK yurtlarındaki corona virüsü karantinası ile ilgili rakamları açıkladı!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan KYK'daki karantinalara ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, 15 bin 756 vatandaşın hala yurtlarda olduğu belirtildi.

Bakan Kasapoğlu, 14 günlük karantina süreleri dolanların sağlık durumuna göre hastane veya evlere gönderildiğini de söyledi.

Ayrıntılar geliyor...

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Son dakika: Bakan KYK yurtlarındaki corona virüsü karantinası ile ilgili rakamları açıkladı!
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