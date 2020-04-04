Son dakika: Bakan KYK yurtlarındaki corona virüsü karantinası ile ilgili rakamları açıkladı!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan KYK'daki karantinalara ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, 15 bin 756 vatandaşın hala yurtlarda olduğu belirtildi.

Bakan Kasapoğlu, 14 günlük karantina süreleri dolanların sağlık durumuna göre hastane veya evlere gönderildiğini de söyledi.

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