Son dakika: Bill Withers hayatını kaybetti! Ölüm nedeni belli oldu...

ABD'li soul müzik efsanesi Bill Withers, kalbe bağlı komplikasyonlar sebebiyle 81 yaşında Los Angeles'ta yaşamını yitirdi.

"Ain't No Sunshine" ve "Lean On Me" gibi efsane şarkılarıyla hafızalara kazınan Bill Withers için ailesi "Dünyayı birleştirmek için çalışan bir kalbi olan münferit adam" ifadesini kullandı.

Withers Ailesi'nden yapılan açıklamada, "O, insanlarla dürüstçe konuşur ve onları birbirine bağlardı" cümlesi yer aldı.

Pürüzsüz bariton vokalleri ve muhteşem soul düzenlemeleriyle bilinen Withers, 1970'li yıllarda yazdığı "Just The Two Of Us", "Lovely Day" ve "Use Me" gibi şarkılarıyla hatırlanıyor.

1985 yılında kayıt yapmayı bıraksa da Bill Withers'ın şarkıları R&B ve hip-hop tarzları üzerindeki etkisini bugün bile sürdürüyor.

Corona virüsü dünyayı kasıp kavururken, Withers'in meşhur şarkısı "Lean On Me" sözleri nedeniyle ölümcül pandemiye yönelik mücadeleyle özdeşleştirilmişti.

Birçok sosyal medya kullanıcısı, sağlık çalışanlarına destek için "Lean On Me" şarkısını kendi yorumlarıyla seslendirdi.

Gospel müziğine çalan "Lean On Me" şarkısı, Wtihers'ın West Virginia eyaletine bağlı bir kömür madeni kasabasındaki hayatında tecrübe ettiği deneyimlere dayanıyor.

Kısa kariyeri süresinde üç Grammy Ödülü'ne değer görülen Bill Withers'ın bu eseri, eski ABD başkanları Bill Clinton ve Barack Obama'nın göreve başlama törenlerinde çalınmıştı.

Bill Withers'ın şarkıları "The Hangover," "28 Days", "American Beauty", "Jerry Maguire", "Crooklyn", "Flight", "Beauty Shop", "The Secret Life of Pets" gibi birçok filmde kullanıldı.

Efsane müzisyen 2015'te "Rolling Stone" dergisine verdiği bir röportajda, "Ben virtüoz değilim fakat insanların kendilerini özdeşleştirebilecekleri şarkılar yapabildim" demişti.