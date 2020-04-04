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SON DAKİKA | Corona virüsü belirtilerine bir yenisi daha eklendi! Koronavirüs belirtileri nelerdir, nasıl başlar?

Corona virüsü belirtilerine yönelik yakından takip ediliyor. 'nda yer alan bilgilere göre; belirti vermeden de taşıyıcı olunabildiği gibi yüksek oranda belirti gösteren hastalar da mevcut bulunuyor. En çok bilinen koronavirüs belirtileri arasında yer alan; yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı, zatürre, solunum yetmezliği gibi durumların üzerine tat ve koku duyularında kayıpların da mevcut olabileceği bilgisine ulaşılmıştı. Ancak gelen son dakika corona virüs belirtilerine bir yenisi daha eklendi. Dünyayı kasıp kavuran corona virüs salgınına ilişkin ABD'li uzman nörologlar kritik açıklamalarda bulundu. Yeni tip adıyla Covid-19 belirtileri arasında beyinde ciddi bozuklukların oluşabileceği tespit edildi. Öte yandan bu hastaların virüse yakalandıktan sonra konuşma bozukluğu veya tepki azalması gibi durumların da gözlemlendiği ortaya çıktı. Hastaların beyin taramaları sonrasında beynin bazı bölümlerinde anormal şişme ve hücre ölümünün gerçekleştiği bilgisine ulaşıldı. Buna göre; tüm dünyayı etkisi altına alan nelerdir? İşte koronavirüs belirtilerine yönelik yeni gelişmenin tüm ayrıntıları!

Giriş Tarihi: 4.4.2020 15:11 Güncelleme Tarihi: 4.4.2020 15:15 ABONE OL
SON DAKİKA CORONA VİRÜS BELİRTİLERİ | Corona virüsü belirtilerine bir yenisi daha eklendi! Koronavirüs belirtileri nelerdir, nasıl başlar?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hakkında her geçen gün yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de corona virüsü belirtilerine yönelik yeni gelişmeler oldu. Çin'in Wuhan kentinde ilk kez ortaya çıkan yeni tip adıyla Covid-19 belirtileri arasında yer alan öksürük, ateş, halsizlik, nefes darlığı gibi semptomların ardından tat ve koku duyusu almada eksiklik olduğu ortaya çıkmıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından koronavirüs belirtilerine bir yenisinin daha eklendiği duyuruldu. ABD'li nörologların yaptığı açıklamaya göre; Covid-19 hastalarının beyninde ciddi bozukluklar tespit edilmesi ile birlikte bu virüse yakalandıktan sonra konuşma bozukluğu ya da tepki azalması gibi durumların gözlemlendiği ifade edildi. 74 yaşındaki bir hastanın konuşma kaybına uğradığı belirtilirken öte yandan hastanın beyin taramaların sonucunda beynin bazı bölümlerinde anormal şişme ve hücre ölümü tespit edildiği duyuruldu. Konuya yönelik bir başka açıklama ise nörolog Dr. Elissa Fory'den geldi. Bir başka corona hastasında da benzer belirtiler gözlemlediği duyuruldu. Hatta inme, nöbet, beyinde kan pıhtılarının dahi oluşabildiği ifade ediliyor. Buna göre, nelerdir? İşte son dakika corona virüsü belirtilerine yönelik açıklamalar!

CORANA VİRÜSÜ BELİRTİLERİNE BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ!

Koronavirüs belirtileri yoğun olarak araştırılan konular arasında yerini aldı. Her geçen gün yeni belirtiler ortaya çıkarken son olarak beyinde hasar yarattığına dair çok ciddi örnekler ortaya çıktı. Bazı hastalarda konuşma bozukluğu ya da tepki azalması gibi durumlar gözlenirken bazı hastaların beyninde anormal şişme ve hücre bölümü gibi durumların ortaya çıktığı gözlemlendi.

İşte corona virüsü belirtileri ve son dakika haberinin ayrıntıları!

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SON DAKİKA CORONA VİRÜS BELİRTİLERİ | Corona virüsü belirtilerine bir yenisi daha eklendi! Koronavirüs belirtileri nelerdir, nasıl başlar?
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