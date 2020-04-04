Son dakika: Corona virüsünde bilanço akılalmaz seviyelere ulaştı! İspanya'dan yeni sayı geldi!

İspanya'da koronavirüs bilançosu akılalmaz noktalara doğru ilerliyor. Ülke, ABD'nin ardından baka sayısında ikinci sıraya yükselirken, ölüm sayısında da İtalya'nın ardından ikinci sırada yer alıyor.

İspanya'dan gelen son dakika bilgisine göre, ölü sayısı 809 kişi daha artarak, 11 bin 744'e ulaştı. Ülkedeki son vaka sayısı ise, 119 bin 199 olarak duyuruldu.

Corona virüsü salgını sonrası sağlık sistemi ve ekonomisi çöken ülkeye Türkiye'den bir uçak dolusu tıbbi malzeme gönderilmişti.

Son dakika haberi: Bakan Koca corona virüsü salgınında son durumu açıkladı! Hangi illerde kaç coronavirüsü vakası bulunuyor? İşte il il koronavirüs vaka ile vefat sayıları…

CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA HABERLER | Hastaneden gelen görüntüler şoke etti! Corona hastanesindeki ceset torbaları…

Wuhan'dan gelen son dakika haberi dünyayı korkuttu! Corona virüste ikinci dalga paniği...